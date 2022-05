Geschichten und Geschichtchen zum Weissenstein oder: Von Kuhstallluft-Therapien und Molkenkuren Niklaus Starck legt das Buch «Der Weissenstein» vor. Darin befasst er sich mit der besonderen Stellung des Solothurner Hausbergs.

Aussicht vom Weissenstein in die Aarebene. Ebenso ist der Weissenstein von der Ebene her prominent zu sehen. Oliver Menge

«Geschichte und Geschichten rund um den ‹Berg›»: So lautet der Untertitel des kürzlich vorgestellten Buches «Der Weissenstein». Autor Niklaus Starck erläutert die besondere Stellung des Hausberges der Solothurnerinnen und Solothurner.

Vor rund zehn bis zwei Millionen Jahren aufgefaltet, stammt der Name des «Jura» aus dem Kel­tischen und heisst «Wald» oder «Waldland». Obwohl die Hasenmatt mit 1445 Metern über Meer noch 50 Meter höher liegt, ist der Weissenstein von weither sichtbar und auch prominenter mit seinem charakteristischen «Göiferlätsch». Vor fast 200 Jahren, 1827, wurde dort das Kurhaus erbaut und erlebte seither eine wechselhafte Geschichte; ebenso ­erging es der 1951 erbauten «Sässelibahn».

Bebildert mit viel historischen Fotos

Diese und viele andere Geschichten sind im Buch nachzulesen. Das reich mit historischen und aktuellen Fotos (von Stephanie Meier) bebilderte und schön gebundene Buch breitet ganz verschiedene Aspekte zum Thema aus: Die Zeittafel hält Ereignisse wie die Eroberung des Weissensteins durch die Franzosen im Jahre 1798 fest; 1851 erfolgte die Eröffnung der Fahrstrasse von Oberdorf auf den «Berg»; 1877 wird der Weissenstein zum Eigentum der Bürgergemeinde Solothurn; 1908 wird die Solothurn-Moutier-Bahn eröffnet.

Denkweise war früher komplett anders

Auch Kuriositäten wie Molkenkuren und Kuhstallluft-Therapien waren auf dem Berg im Angebot und werden erläutert. Viele Zitate erleichtern den Zugang zur damaligen Denkweise:

«Der Weissenstein sollte mehr Lärm von sich machen, oder ist er als Solothurner zu still und bescheiden?»

Das fragte sich Woldemar Kaden 1875 in seinem Buch «Das Schweizerland. Eine Sommerfahrt durch Gebirg und Thal». «Da mag er eines seiner lieblichen Mädchen im lichtfarbenen Festrock, ein rotseidenes Band durch die blonden Haare geflochten, in die Welt hinausschicken – ja, das wäre doch eine Reklame.»

Sagen präsentiert von Marie-Christine Egger

Ein wichtiger und aufschlussreicher Bestandteil sind auch die eingefügten Sagen, ausgewählt und kommentiert von Stadtführerin Marie-Christine Egger. Sie war es auch, die in bewährter Manier die geladenen Gäste an der Vernissage mit Anekdoten unterhielt.

So hatte ein Tourist, der vor vielen Jahren in der Ambassadorenstadt logierte, festgestellt, dass es in seinem Solothurner Bett erheblich weniger Flöhe gebe als im Bett auf dem Weissenstein. Ein anderer stellte begeistert fest, das weibliche Geschlecht sei hier «viel schöner als in Basel», wo er herkam. Zähe Hühner wurden moniert und «schöne Babeli» gelobt, die «bedeutungsvolle Lieder» zum Besten gaben.

Niklaus Starck an der Buchvernissage. Corinne Glanzmann

Der Basler Autor Starck bedankte sich bei seinem Freundeskreis und allen Sponsoren für die Unterstützung bei der Produktion des Buches, das sicherlich für viele Solothurner ein Gewinn sein werde. Erschienen ist das 150 Seiten starke Buch im Porzio-Verlag Breitenbach. Ein Personenregister und die Zeittafel ergänzen es zusammen mit einem Geleitwort von Landammann Remo Ankli und einem Vorwort der Solothurner Stadtpräsidentin Stefanie Ingold.