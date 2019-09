«Wäh. Das isch gruusig.» Mehr als ein Mal war dieser Ausruf gestern Morgen in Gerlafingen zu hören. Über 500 Schülerinnen und Schülern von der 1. bis zur 9. Klasse sammelten am 7. Nationalen Clean-Up-Day Abfall auf dem gesamten Gemeindegebiet ein. Jede Klasse war für ein bestimmtes Gebiet zuständig. Der gesammelte Abfall wurde zum Schulhaus Gländ 2 gebracht dort mit Hilfe der Werkhofmitarbeiter fachgerecht getrennt und entsorgt.

Dabei kam einiges zusammen. Sehr viele Pet-Flaschen und Büchsen, Alteisen, ein Velo, und immer wieder Zigarettenstummel. Eine Gruppe brachte ein kleines Holzhaus, ähnlich einem Puppenhaus mit und eine andere Gruppe fand offenbar Resten eines Pick-Nicks – den Knochen eines ganzen Schinkens. Auch ein Stuhl, Schuhe und ein Pijama wurden in die Mulde geworfen.

Die Kinder mussten alle Handschuhe tragen. Risikomaterialien wurden keine gefunden. «Sonst hätten die Kinder sofort ihre Lehrpersonen informiert. Das Motto hiess: Nichts Gefährliches anfassen.»

Kinder sind teilweise bereits sensibilisiert

«Der Abfall stört unser Dorfbild», meint Gemeindepräsident Philipp Heri. Er hat sich aktiv an der Aufräumaktion beteiligt. Martin Hager (Stellvertreter Leiter Werkhof) kennt die Orte, an denen Abfall liegen bleibt gut. «An den sensiblen Orten sammeln wir den Kehricht täglich auf», erklärt er. Mindestens wöchentlich kommen die Werkhofarbeiten auch an den weniger heiklen Orten vorbei. Es sei ein gesellschaftliches Phänomen. «Oft liegt der Abfall sogar direkt neben den Kübeln. Und diese sind noch nicht einmal voll», so Hager. Gesamtschulleiter Pascal Hunziker bestätigt dies. «Auch auf der Schulwiese lesen die Abwarte jeden Morgen irgendwelche Resten auf, die herumliegen.»