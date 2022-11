Gerlafingen Frau wird mit Messer bedroht und dabei leicht verletzt In Gerlafingen ist eine Frau am Sonntagabend von einem Mann bedroht und mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen.

Am Sonntag um circa 21.30 Uhr war eine Frau in Gerlafingen zu Fuss auf dem Trottoir der Obergerlafingenstrasse unterwegs. Im Bereich Einmündung Schulhausstrasse sei ein derzeit unbekannter Mann an die Frau herangetreten und habe sie mit einem Messer bedroht. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Dabei wurde die Geschädigte leicht verletzt.

Als ein Auto, vom Zentrum Gerlafingen herkommend, am Ereignisort vorbeifuhr, ergriff der Unbekannte die Flucht. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen zum Täter, welcher eine dunkle Daunenjacke trug, aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Personen, die zur Tatzeit im Bereich der Obergerlafingenstrasse verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Grenchen zu melden, Telefon 032 654 39 69.

Besonders interessiert sei die Polizei an den Aussagen derjenigen Person, die zum Zeitpunkt des Vorfalls am Tatort vorbeigefahren ist. (mgt)