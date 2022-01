Gerlafingen Dieses Jahr gibts viermal Märet-Atmosphäre im Dorfzentrum Die Erfolgsgeschichte mit dem Märet im Dorfzentrum geht weiter. Standbetreiberinnen und Standbetreiber, die zum vielfältigen Angebot beitragen möchten, können sich nun anmelden.

Dorfmäret Gerlafingen. Zvg

Nach den drei Probedurchläufen im letzten Jahr war rasch klar: Die Erfolgsgeschichte des Gerlafinger Märets im Dorfzentrum wird fortgeschrieben. «Wir haben zahlreiche positive Rückmeldungen erhalten», sagt Gemeindepräsident Philipp Heri. «Die Besucherinnen und Besucher haben die zusätzliche Möglichkeit, in der Gemeinde einzukaufen und Leute zu treffen, sehr geschätzt. Und die Standbetreiberinnen und Standbetreiber waren angetan von der Atmosphäre auf dem verkehrsbefreiten Pflastersteinplatz», fährt der Gemeindepräsident von Gerlafingen fort.

Die Einwohnergemeinde als Organisatorin hat ein paar Anpassungen vorgenommen, um den Anlass in diesem Jahr noch attraktiver zu gestalten: So hat der Märet im Dorfzentrum einen neuen Durchführungsrhythmus, er dauert am Abend eine Stunde länger und findet viermal statt: am 1. April, 10. Juni, 26. August und 28. Oktober 2022, jeweils von 14 bis 20 Uhr.

Ziel sei es, den Besucherinnen und Besuchern ein noch vielfältigeres Angebot präsentieren zu können. Sei dies bei der Gastronomie oder den Marktständen. Wenn möglich mit saisonalen Glanzpunkten wie etwa Gemüsesetzlingen im Frühling, Glacestand im Sommer oder Kürbisverkauf im Herbst. (mgt)