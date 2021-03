Gerlafingen Die neue Website der Einwohnergemeinde ist online www.gerlafingen.ch: In frischem Design, übersichtlich gestaltet und optimal auch für die Darstellung auf mobilen Geräten präsentiert sich die neue Gemeinde-Website von Gerlafingen. Die Gemeinde hat ihren Auftritt im Internet überarbeitet, modernisiert und bebildert.

Verschiedene Bereiche, einheitliches Erscheinungsbild: Neue Website der Einwohnergemeinde Gerlafingen. zvg

Die neue Website der Einwohnergemeinde Gerlafingen «www.gerlafingen.ch» kommt mit einer klaren grafischen Gestaltung und einer intuitiven Menüführung daher. Die Website sei technisch auf dem neuesten Stand, so dass sie auf Desktop-Computer, Notebooks, Tablets und Smartphones gleichermassen optimiert dargestellt wird, wie das Gemeindepräsidium berichtet.

Finden, was man sucht

Dank den oft gesuchten Stichworten, häufig gestellten Fragen und deren Antworten sowie der prominent platzierten Suchfunktion finden die Nutzerinnen und Nutzer, was sie wollen: Öffnungszeiten, die Dienstleistungen der Verwaltung, den Entsorgungskalender, die Reservation der Gemeinde-Tageskarten, Neuigkeiten oder die Termine der nächsten Gemeindeversammlung und Gemeinderatssitzungen. In den neuen Menüs „Leben“ und „Wirtschaft und Gewerbe“ fänden Interessierte nun an einem Ort, was die Gemeinde lebenswert mache: Vereinsleben, Angebote für Familien, Naherholungsgebiete, Restaurants, das Schwimmbad und Minigolf Eichholz, Dorfzeitung, Schulen, Anbindungen ans ÖV-Netz sowie an die Autobahn A1 usw.

Ebenso erfreulich: Viele Bilder der neuen Website haben nebst dem einheimischen Fotografen Bernhard Strahm, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gerlafinger Fotowettbewerbs beigesteuert, der jüngst zu Ende ging. Allein deswegen lohne sich ein Blick.