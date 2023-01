Gerlafingen Es soll einen Brunnen aus Stahl, Eisen und Schrott geben: Zum 200-Jahr-Jubiläum des Stahlwerks lanciert Gemeinde einen Kunstwettbewerb Gerlafingen und das Stahlwerk sind eng verbunden. Gesucht wird zum Jubiläum nun ein neuer Brunnen für den Oberfeldpark. Das Budget des Wettbewerbs beträgt insgesamt 90'000 Franken.

Anstelle des Brunnenbeckens soll ein neuer Brunnen ans Stahlwerkjubiläum erinnern. Bild: Rahel Meier

2023 feiert die Stahl Gerlafingen AG ihr 200-Jahr-Jubiläum. Die Geschichte der Gemeinde und des Stahlwerks ist eng miteinander verknüpft. Das Unternehmen prägte die Identität von Gerlafingen wie kein anderes und entwickelte sich zusammen mit dem Dorf zu einem wichtigen Industriestandort.

Die Einwohnergemeinde nimmt das Jubiläum zum Anlass, einen Kunstwettbewerb zu lancieren. Im Oberfeldpark soll ein Objektbrunnen realisiert werden, der die Tradition und Verbundenheit symbolisiert, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Eingabefrist für die erste Phase ist der 4. Mai 2023.

In Gerlafingen werden seit rund 200 Jahren Roheisen oder Schrott zu hochwertigem Stahl verarbeitet. Die heutige Stahl Gerlafingen AG – das Unternehmen nahm am 1. Juli 1823 als Betriebsgesellschaft Ludwig von Roll’sche Eisenhütten und Bergwerke seine Tätigkeit auf und änderte seinen Namen 1962 zu Von Roll AG – ist der grösste Recyclingbetrieb der Schweiz und entwickelte sich zusammen mit dem Dorf zu einem wichtigen Industriestandort. Das Stahlwerk prägte das Dorf mit seinen Menschen wie kein anderes Unternehmen.

Schrott für Künstlerinnen und Künstler

Auch hat die Verbindung von Kunst und Eisen in Gerlafingen und im Stahlwerk eine lange Tradition. Namhafte Künstler wie Jean Tinguely, Bernhard Luginbühl, Oscar Wiggli, Heiko Schütz haben mit Unterstützung der Stahlwerkmitarbeitenden Werke geschaffen, die in der ganzen Welt bekannt und in vielen Museen ausgestellt sind.

Die Einwohnergemeinde Gerlafingen nimmt das Jubiläum der Stahl Gerlafingen AG zum Anlass, einen Kunstwettbewerb zu lancieren. Er richtet sich an Personen, die mit den Werkstoffen Stahl, Eisen, Schrott und Wasser arbeiten. Entstehen soll ein Objektbrunnen, der nächstes Jahr im Oberfeldpark in Gerlafingen errichtet und eingeweiht wird.

Kunstschaffende geben einen Brunnen zurück

Der Objektbrunnen soll die Tradition der Eisenverarbeitung und die Verbundenheit von Gerlafingen mit der Stahlindustrie und Region Wasseramt symbolisieren und auch künftige Generationen damit vertraut machen. Für den Wettbewerb sind Gesamtkosten von 90'000 Franken veranschlagt.

Der Kunstwettbewerb ist in drei Phasen aufgeteilt, Eingabefrist für die erste Phase ist am 4. Mai 2023. Danach bestimmt die sechsköpfige Jury mit Oskar Fluri, Basil Luginbühl, Norbert Eggenschwiler (Kunstschaffende), Lukas Stuber (Stahl Gerlafingen AG), Philipp Heri (Gemeindepräsident Gerlafingen und Regula Jordi (Gemeinderätin Gerlafingen) die Projekte, die in die zweite Phase der Bearbeitung gehen dürfen.

Von allen Projekten sollen zehn ausgewählt werden. Drei Projekte werden dann für die dritte Phase des Wettbewerbs ausgewählt.

Wenn das Baubewilligungsverfahren glattläuft, soll der neue Brunnen Ende Mai eingeweiht werden. Er ersetzt das bestehende Brunnenbecken im Oberfeldpark.