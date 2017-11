Bedarf besteht auch beim neuen Kindergarten. So ist die Entwässerungsleistung des Flachdachs zu wenig gross und die Absturzsicherung bei der Photovoltaikanlage ungenügend. Die nachträglich montierte Anlage verhindert zudem einen nachhaltigen Unterhalt der Dachbegrünung, weshalb diese durch Kies zu ersetzen ist. Ausserdem sind die Lichtkuppeln undicht und nicht durchbruchsicher. Hinzu kommt, dass die Kuppeln nicht richtig montiert wurden. «Dadurch bietet sich ein Ersatz der Kuppeln eher an, anstatt einer Renovierung», sagte Sieber. Zusammengefasst sind Sanierungskosten von 125'000 Franken geplant. Der Fakt, dass das Gebäude erst 2005 erbaut wurde und bereits solche Mängel aufweist, löste einigen Unmut unter der Bevölkerung aus. Dennoch wurde dem Projekt bei zwei Enthaltungen zugestimmt.

Budget ist ausgeglichen

299'000 Franken kostet die Sanierung der Wasserleitungen an der Hofackerstrasse Süd. Obwohl die Leitung aus dem Jahre 1975 erst die Hälfte ihrer technischen Lebensdauer hinter sich hat, weise sie (zu) viele Rohrbrüche auf. Die Versammlung genehmigte den Kredit einstimmig.

Das Budget 2018 kommt ausgeglichen mit einem unveränderten Steuerfuss daher. Gerechnet wird mit einem Ertragsüberschuss von knapp 20'000 Franken. «Ob schlussendlich ein Plus oder Minus davorsteht, ist bei einem Budget von 12 Mio. eher zufällig», so Markus Sieber. Die geplanten Investitionen belaufen sich auf 2.2 Mio. Franken. Das Investitionsvolumen liege langfristig zwar noch etwas über dem, was sich die Gemeinde leisten kann, sei aber aufgrund der Arbeiten an den Infrastrukturen notwendig. Auch in Zukunft werde noch einiges auf die Gemeinde zukommen.

Die Feuerwehr habe Platzmangel, steigende Schülerzahlen würden ein Thema werden und der Werkhof stosse an seine Grenzen. «Es geht nicht darum, jetzt grosse Infrastrukturprojekte anzukünden, sondern um heute bereits zu sensibilisieren», sagte Sieber. Das Budget 2018 wurde bei einer Enthaltung genehmigt.