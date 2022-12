Gemeindeversammlung Welches ist der richtige Standort für eine Mobilfunkantenne in Günsberg? Die Diskussionen dauern seit 20 Jahren an Die Antenne auf dem Sportplatz bleibt sicher noch ein Jahr länger stehen, weil immer noch kein neuer Standort in Aussicht ist. Die Gemeindeversammlung nahm dies zur Kenntnis und unterstützt den Gemeinderat.

Immer noch steht die Natelantenne auf dem Sportplatz in Günsberg. Hanspeter Bärtschi

«Diese leidige Geschichte rund um den Standort für die Mobilfunkantenne», wie Gemeindepräsident Max Berner es formulierte, begleite Günsberg schon seit 2003. Damals wurde mitten in der Gemeinde auf einer Fläche beim Schulhaus eine Antenne zur Versorgung von Dorf und Region installiert. Wegen der möglichen Strahlung gab es Widerstand in der Bevölkerung, der zur Gründung der Bürgergruppe «Günsberg ohne Mobilantennenstandort» führte.

Seither bemühen sich Gemeinde und Bürgergruppe, eine Änderung des Antennenstandortes zu erwirken, was 2009 in einer Volksabstimmung unterstützt wurde. 2019 präsentierte eine Fachstudie alternative Standorte, die auf dem Glutzenberg und an der Strassenverzweigung Günsberg–Niederwil–Hubersdorf zwei mögliche Standorte vorschlug, die breite Akzeptanz erfuhren.

Gutachten des Kantons fehlt weiterhin

Nicht so beim Amt für Raumplanung, das die neuen Installationsorte für nicht bewilligungsfähig klassierte, weil in der Juraschutzzone und ausserhalb der Bauzone gelegen. Der Gemeindepräsident meinte darum an der Gemeindeversammlung etwas bitter:

«Der Kanton kommt uns leider keinen Millimeter entgegen.»

Weil sich das kantonale Prüfgutachten sehr verspätete, beantragte nun der Gemeinderat, die auf das Jahresende 2023 ins Auge gefasste Kündigung des Antennenstandortes um ein Jahr zu verschieben. «Damit wollen wir Zeit gewinnen für weitere Abklärungen.»

Aus der 33-köpfigen Gemeindeversammlung unterstützte Bürgergruppenpräsident Patrick Galli den Antrag des Gemeinderates. 29 Anwesende sprachen sich dafür aus, vier dagegen, weil «ein weiteres Jahr keine erhoffte Änderung der Situation bringt», wie eine Stimmbürgerin später argumentierte.

Budget mit einer schwarzen Null

Rolf Sterki, früherer Gemeindepräsident und jetziger «Finanzminister», gab eine Übersicht über das Budget 2023, dem das Plenum volle Zustimmung erteilte. Nachdem Günsberg bereits im Vorjahr die Steuern der natürlichen Personen um vier Punkte auf 120 Prozent (juristische Personen: 99 Prozent) erhöht hatte, war keine erneute Steuerfussanhebung vorgesehen. Denn der Aufwandüberschuss von 8250 Franken bei einem Aufwand der Erfolgsrechnung von 5,7 Millionen Franken sei verschmerzbar.

Sterki erläuterte die Kosten in allen neun Konten im Vergleich zu den Vorjahren und unter Würdigung neuer Entwicklungen. Dass Günsberg 30 Kinder mehr in die Schule schickt, hat Auswirkungen auf die von bisher 1,6 auf 1,7 Millionen Franken gestiegenen Bildungskosten.

Investiert wird für netto rund 770'000 Franken, woran die weitergehende Sanierung im Schulhaus den Löwenanteil neben Netz- und Sofortmassnahmen im Wasser- und Abwasserbereich erhält.

Verschuldung soll abgebaut werden

Der Finanzressortchef streifte auch den Finanzplan für die nächsten fünf Jahre, in denen er eine konstante Einwohnerzahl von 1200 Personen zugrunde legte. Er erwartet eine in den kommenden Perioden weitgehend ausgeglichene Erfolgsrechnung. Das Ziel aller kommunalen Finanzbemühungen müsse darin bestehen, die Fremdfinanzierung, sprich Verschuldung von 5,9 Millionen Franken zu senken oder wenigstens stabil zu halten.

Er prognostizierte, dass die Pro-Kopf-Verschuldung von aktuell 2946 Franken bis 2027 leicht sinken könnte. Bei den Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall könnte im nächsten Jahr eine Gebührenanhebung nötig werden, so Sterki.

Nach getaner Arbeit lud die Gemeinde zu einem Apéro, den das seit zwei Jahren in Günsberg ansässige Cateringunternehmen von Christian Schmid als «Augen- und Magenschmaus» vorbereitet hatte.