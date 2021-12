Gemeindeversammlung Überschuss von 400'000 Franken budgetiert – Subingen senkt die Steuern um drei Punkte Die Gemeindeversammlung von Subingen hat eine Steuersenkung auf 125 Steuerpunkte genehmigt. Eine noch weiter gehende Senkung wurde jedoch abgelehnt.

Die neue Dreifachturnhalle belastet die Investitionsrechnung von Subingen auch 2022. Hanspeter Bärtschi

Der hohe Steuersatz in Subingen kommt unter Druck. Der Gemeinderat schlug im Rahmen des Budgets eine Senkung von 128 auf 125 Steuerprozente vor. Ein Stimmbürger beantragte gar 122 Steuerprozente. Sein Antrag fand aber keine Mehrheit unter den 48 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in der Mehrzweckhalle Subingen. Sie genehmigten ein Budget mit einem Aufwandüberschuss von fast 400'000 Franken. Geplant sind Nettoinvestitionen in der Höhe von 4,088 Mio. Franken.

Auf der Objektliste der Investitionen sind die Sanierung und Erweiterung Schulhaus II mit 900'000 Franken, nochmals der Neubau Dreifachturnhalle mit 0,4 Mio. Franken, der Vereinspavillon mit 1,5 Mio. Franken und neu die Holzschnitzelfeuerung in der Mehrzweckhalle mit 0,4 Mio. Franken sowie die Erschliessung Mattenweg neben weiteren aufgeführt. Die letzten beiden Investitionen wurden an der Gemeindeversammlung genehmigt. Die anderen wurden bereits früher genehmigt.

Auch das Reglement Tagesbetreuung Subingen und die Änderungen deswegen in der Dienst- und Gehaltsordnung fanden an der Versammlung keinen Widerspruch.