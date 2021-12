Gemeindeversammlung Steuererhöhung genehmigt: Günsberg will den Gürtel enger schnallen Lange wurde an der Gemeindeversammlung in Günsberg über die kritische finanzielle Situation des Dorfes diskutiert, aber am Ende genehmigten die 33 anwesenden Stimmberechtigten sämtliche Anträge des Gemeinderates – inklusive einer Steuererhöhung von 116 auf neu 120 Prozent.

Max Berner musste an seiner ersten Gemeindeversammlung als Gemeindepräsident von Günsberg eine Steuererhöhung anbegehren. Hans Peter Schläfli

Das wichtigste Traktandum war das Budget, das bei einem Gesamtvolumen von gut 5.5 Millionen Franken einen Verlust von 77'000 Franken vorsieht. Rolf Sterki, der frühere Gemeindepräsident und jetzige Leiter des Ressorts Finanzen, musste zum Start eine Frage aus dem Plenum beantworten. Wie hoch die Schulden derzeit seien, wollte ein Stimmbürger wissen. «Es sind jetzt 1850 Franken pro Einwohner und die Zahl wird weiter anwachsen, selbst bei einer Erhöhung des Steuersatzes», erklärte Sterki. Für das laufende Jahr sehe es nämlich gar nicht gut aus.

«Die Steuereinnahmen liegen deutlich unter den Vorjahren. Wir müssen für das Rechnungsjahr 2021 mit einem Verlust von einer halben Million Franken rechnen.»

Gute Steuerzahler seien aus dem Dorf weggezogen. Ein Steuervolumen im sechsstelligen Bereich sei verloren gegangen, erklärte der Finanzchef.In der Investitionsrechnung schlagen die Sanierung des neuen Schulhauses mit 300'000 Franken und die dritte Etappe Buchenrain mit 590'000 Franken kräftig zu buche. «Wir müssen bei den Investitionen in den kommenden Jahren zurückhaltend sein, damit wir uns nicht noch mehr verschulden», sagte Sterki.

Damit begann eine angeregte Diskussion, wie man sparen könnte. Man solle einige Jahre ganz auf die Sanierung von Strassen verzichten, war ein Vorschlag. «Unsere Infrastruktur ist nicht im besten Zustand, unsere Vorgänger waren wohl oft zu sparsam, weil sie die Steuern tief halten wollten», sagte dazu Markus Jungen, Ressortleiter Bau und Verkehr. «Wir schieben bereits alles, was verantwortbar ist, möglichst lange hinaus.» Diskutiert wurde auch eine Streichung der Beiträge an Stadttheater, Kunsteisbahn und Zentralbibliothek. «Dabei handelt es sich um wenige Tausend Franken, damit können wir den Haushalt nicht sanieren», erklärte der Finanzverwalter.

«Es ist nicht lustig, an meiner ersten Gemeindeversammlung eine Steuererhöhung beantragen zu müssen. Aber eigentlich müssten wir sogar noch mehr hinauf, das ist wirklich nur das absolute Minimum.» Mit diesen Worten leitete Gemeindepräsident Berner zur Abstimmung über. Schliesslich wurden das Budget und die Steuererhöhung von 116 auf 120 Prozent mit 20 gegen 7 Stimmen angenommen.

Günsberg bald in einem grösseren Wasserverbund?

Aus dem Plenum wurde auf die anhaltenden Qualitätsprobleme beim Günsberger Quellwasser und die extrem hohen Wassergebühren aufmerksam gemacht. Man müsste sich Gedanken machen, ob man sich nicht einem grösseren Wasserverbund anschliessen sollte. Als Vorbild wurde Nachbar Balm genannt, das zur Gruppenwasserversorgung Unterer Leberberg (GWUL) gehört. Max Berner stellte in Aussicht, dass das Thema in dieser Legislatur angegangen werde. Bei der Revision der Kantonsstrasse werde man von Hubersdorf her bereits vorausschauend an den Schlüsselstellen entsprechende Rohre verlegen lassen.