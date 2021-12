Gemeindeversammlung Messen rechnet mit einem Minus – und senkt gleichzeitig die Steuern Die Gemeindeversammlung genehmigte eine Steuersenkung um 2 Punkte, obwohl alle Zahlen rot sein werden.

Bernhard Jöhr, Gemeindepräsident Messen. Hansjörg Sahli

Die Gemeinde Messen hat im auslaufenden Jahr einige Hochs und Tiefs erlebt wie Gemeindepräsident Bernhard Jöhr an der Budgetgemeindeversammlung erläuterte. Zu Letzterem gehört das Jahrhundertunwetter Ende Juni, welches verheerende Schäden unter anderem an den Schulanlagen Bühl angerichtet hatte.

Dank dem Einsatz zahlreicher freiwilliger Helferinnen und Helfer konnte der Schadensplatz schnell geräumt werden, sodass mit den Instandstellungsarbeiten unverzüglich begonnen werden konnte. Zu den erfreulichen Ereignissen wiederum zählte Jöhr etwa den reibungslosen Wechsel in der Finanzverwaltung auf.

Im allgemeinen Haushalt schliesst das Budget 2022 mit einem voraussichtlichen Aufwandüberschuss von 299’050 Franken ab. Ähnlich sieht die Bilanz bei den Spezialfinanzierungen aus. Für Abfall, Abwasserentsorgung und Wasserversorgung wird zusammen ein Minus von rund 146’000 Franken prognostiziert. «Zumindest sind wir konsequent: Wir haben keine schwarzen Zahlen, alles ist rot», witzelte Adrian Schluep, Ressort Finanzen.

Er mahnte die Anwesenden aber bereits jetzt, dass es bei den Spezialfinanzierungen in den nächsten Jahren zu Gebührenanpassungen kommen könnte. Gemäss Finanzplan wird sich das Eigenkapital von aktuell rund 5 Mio. Franken bis 2026 aufgrund von vermuteten Aufwandüberschüssen in etwa halbiert haben. Die Gemeinde werde sich aber auch dann noch immer im Rahmen der kantonalen Vorgaben bewegen. Daher, so Schluep weiter, könne der Gemeinderat guten Gewissens eine Senkung des Steuerfusses von bisher 118 auf 116 Prozent beantragen.

Die 34 anwesenden Stimmberechtigten genehmigten das Budget wie auch die Senkung des Steuerfusses einstimmig. Zuvor wurden mehrere Investitionen, etwa für den Ersatz von Wasserleitungen und die Sanierung diverser Flurwege, sowie der Bruttokredit für den Kauf eines neuen Mehrzweckfahrzeugs für die Regionalfeuerwehr Limpachtal ebenfalls alle einstimmig gutgeheissen.