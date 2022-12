Leidenschaft Wildtierfotograf und Luchsfreund: Er hat den Wolf in Günsberg mit seiner Fotofalle erwischt – diese Tiere hat er sonst noch vor der Kamera

Matthias Neuhaus fotografiert seit Jahren Tiere – zum Beispiel Rehe, Füchse und Luchse. Am Dienstag hat eine seiner Fotofallen in Günsberg einen Wolf festgehalten. Neuhaus verrät, wie das Foto so scharf geworden ist, warum er am liebsten Luchse fotografiert und was er vom Wolf hält.