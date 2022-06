Gemeindeversammlung Kammersrohr steht finanziell gut da: Allerdings helfen da auch die Neubewertungsreserven mit Wieder einmal konnte man sich in der Stube des Gemeindehauses zur Gemeindeversammlung treffen. Das freute die Einwohnerinnen und Einwohner ebenso wie das gute Rechnungsergebnis.

Das Gemeindehaus Kammersrohr. Thomas Ulrich

Zwei Jahre hat es gedauert, bis Kammersrohr wieder eine Gemeindeversammlung in gewohntem Rahmen abhalten konnte. Grund dafür ist eine besondere Eigenheit der, sowohl an der Einwohnerzahl wie auch der Fläche gemessen, kleinsten Gemeinde des Kantons. Während in den meisten Ortschaften die Versammlungen in grossen Räumlichkeiten wie Mehrzweckhallen abgehalten werden, trifft sich die Bevölkerung von Kammersrohr in der Gemeindestube des bewohnten Gemeindehauses.

Das Einhalten der Mindestabstandsregeln aufgrund der Pandemie war in der engen Stube ein Ding der Unmöglichkeit. Umso erfreulicher zeigte sich Gemeindepräsident Ueli Emch darüber, dass diese Tradition nun erneut gelebt werden kann. Neun Stimmberechtigte trafen in der Wohnstube ein, um der Rechnungsgemeindeversammlung beizuwohnen. Das entspricht beinahe einem Drittel der gesamten Bevölkerung im Gemeindegebiet. Ein Wert, von dem viele andere Gemeinden nicht einmal zu träumen wagen.

Technische Buchungen verfälschen das Resultat

Kammersrohr verzeichnet einen Ertragsüberschuss in der Höhe von 46’561 Franken. Die Rechnung schliesst dadurch um rund 17’000 Franken besser ab als budgetiert. Finanzverwalterin Isabella Howald:

«Dies ist auf den ersten Blick sehr erfreulich, allerdings haben wir zwei Ereignisse, die hier hineinspielen.»

Das ist einerseits die Auflösung der Neubewertungsreserven, die mit 74’000 Franken massgebend ist. Andererseits die Aufwertung des Gemeindehauses, was zu einem Mehrbetrag von 9000 Franken führte. Ohne diese beiden rein technischen Buchungen hätte die Rechnung 2021 mit einem Aufwandüberschuss abgeschlossen.

Insgesamt mehr Steuereinnahmen

Einen positiven Einfluss auf das Ergebnis hatten zudem die Einnahmen aus Steuern und Gebühren. Zwar ergaben die Steuern der natürlichen Personen aus dem laufenden Jahr gegenüber dem Budget Mindereinnahmen von 4000 Franken. Bei den Nachtaxationen aus den Vorjahren konnten dagegen gut 16’000 Franken mehr eingenommen werden. Ebenfalls besser als prognostiziert schlossen die Gemeindesteuern der juristischen Personen, die Quellensteuern sowie die Sondersteuern ab.

Der Ertragsüberschuss wurde dem Eigenkapital des Steuerhaushalts zugeführt, das dadurch Ende Jahr 832’585 Franken betrug. Der Eigenkapitaldeckungsgrad von Kammersrohr beträgt stolze 429,7 Prozent und liegt somit weit über den vom Kanton geforderten 60 Prozent.