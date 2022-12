Gemeindeversammlung In Kammersrohr geht das: Der Gastgeber für die Gemeindeversammlung wird neuer Gemeinderat Lorenz Nussbaumer wird nach 20 Jahren als Gemeinderat verabschiedet und durch Julian Dicht ersetzt. Das Budget der Gemeinde zeigt einen Ertragsüberschuss auf.

Die Gemeindeversammlungen finden im Wohnzimmer der Wohnung des Gemeindehauses statt. Thomas Ulrich

Die Stimmbeteiligung an der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend war wie gewohnt hoch. Elf von 31 Einwohnerinnen und Einwohnern waren vor Ort, gemütlich versammelt im Wohnzimmer des vermieteten Gemeindehauses. Gemeindepräsident und Gemeindeschreiberin direkt neben dem Christbäumchen, die Bevölkerung bequem auf dem Sofa. Das ist in Kammersrohr, der kleinsten Gemeinde der Schweiz, normal.

Besonders war aber dieses Mal, dass der Gastgeber und Mieter ebendieses Wohnzimmers gleich selbst zum Gemeinderat ernannt wurde. Julian Dicht ersetzt Lorenz Nussbaum, welcher seit 20 Jahren als Gemeinderat amtiert, daneben auch noch Brunnenmeister und Delegierter der Gemeinsamen Schule Unterleberberg (GSU) ist und nun wegzieht.

Hier braucht es etwas mehr Einsatz als sonst wo

Gemeindepräsident Ueli Emch würdigte Nussbaums Engagement und lobte seinen grossen Einsatz für die Gemeinde. «Bei uns ‹breicht› es pro Kopf etwas mehr als an anderen Orten», schmunzelte Emch beim Aufzählen der verschiedenen Ämter und fragte scherzhaft in die Runde:

«Möchte noch jemand ein Amt?»

Während der dreiköpfige Gemeinderat ab Januar durch die stille Wahl von Julian Dicht wieder komplett sein sollte, konnte Emch auch das Amt der GSU-Delegation wieder besetzen. Fündig wurde er auch da im Gemeindehaus – und zwar bei Vanessa Peduzzi, die ebenfalls in besagtem Wohnzimmer wohnt.

Budget mit einem Ertragsüberschuss

Das Budget 2023 schliesst bei Aufwendungen von 192'260 Franken und Erträgen von 216'041 Franken mit einem Ertragsüberschuss von 23'780 Franken ab. Dieser wird dem Eigenkapital zugeführt. Der Aufwand ist gegenüber dem Budget 2022 rund 18'000 Franken höher, was am höheren Anteil an die Gemeinsame Schule Unterleberberg und an den Kosten für die Umlegung des Weidlibachs liegt.

Höher ist aber auch der Ertrag, einerseits aufgrund optimistisch budgetierter Steuereinnahmen, andererseits durch die Auflösung der Neubewertungsreserve einer Gemeindeliegenschaft, welche aufgrund Vorgaben des Kantons während der Jahre 2021 bis 2025 linear aufgelöst werden muss und jährlich – zumindest auf dem Papier – 74'000 Franken einbringt. Diese 74'000 Franken seien zwar schön fürs Budget, so Emch, «aber im Portemonnaie ist halt dann trotzdem nicht mehr».

Steuerfuss bleibt bei 65 Punkten

Finanzverwalterin Isabella Howald unterstrich aber, dass man in dieser Zeit nun zumindest noch das Eigenkapital erhöhen könne. «Dass wir uns dann später helfen», betont sie. Ab 2026 müsse man nämlich wieder mit Aufwandüberschüssen rechnen, sofern nicht zusätzliche Steuereinnahmen generiert werden können. Das Budget wurde bei unverändertem Steuerfuss von 65 Prozent für natürliche und juristische Personen einstimmig genehmigt.

Wurzeln haben die Wasserleitung zerstört

Während die Wassersituation in den letzten Jahren aufgrund der Trockenheit im Sommer immer wieder zu reden gab, ist es auch heuer wieder knapp geworden. Dieses Jahr sei aber nicht die Trockenheit alleine schuld gewesen, man habe bemerkt, dass plötzlich weniger Wasser ins Reservoir laufe, als die Brunnstube eigentlich bringen sollte.

Abklärungen mit Rohrkameras haben im November gezeigt, dass Wurzeln eine Wasserleitung verstopft haben. Somit waren Grab- und Reparaturarbeiten nötig, und zwar in sehr unwegsamem Gelände.

Ausserdem sollte Kammersrohr schon bald auch wieder besser erreichbar sein. Die Zufahrt erfolgt momentan nur via Günsberg, weil die Kantonsstrasse nach Hubersdorf seit April saniert wird und gesperrt ist. Am 21. Dezember sollte asphaltiert werden, doch aufgrund der kommenden Wintertage sieht man eher schwarz. Kommen die Minusgrade, wäre die Fertigstellung am 21. Dezember wohl nicht möglich und das Ganze dürfte sich um mindestens einen Monat verzögern, so Ueli Emch.