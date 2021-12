Gemeindeversammlung Hubersdorf: Alle hoffen auf eine Entspannung der Finanzlage ab 2026 Die Gemeindeversammlung Hubersdorf stimmte allen Anträgen, insbesondere auch dem Budget 2022, einstimmig zu. Zur Versammlung, bei der der teilerneuerte Gemeinderat vorgestellt wurde, hatten sich 25 von 727 Hubersdörfern eingefunden. Der Turnverein durfte eine Ehrung entgegennehmen.

Der Turnverein durfte einen Barbetrag entgegennehmen, der für die Jugendriege eingesetzt wird. Susanna Hofer

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund 96000 Franken. Die Nettoinvestitionen inklusive Spezialfinanzierungen betragen rund 500000 Franken, der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 56 Prozent. Der Steuerfuss bleibt bei 127 Prozent sowohl für natürliche wie für juristische Personen.

Von den 100 Prozent der Nettoausgaben werden in Hubersdorf 52 Prozent in die Bildung investiert, 24 in die soziale Sicherheit, 9 in die Verwaltung und 6 in die Gesundheit. Trotz relativ hohen Bildungsausgaben ergebe sich ein kleiner Ertragsüberschuss, da die allgemeine Verwaltung weniger kostet als in den Vorjahren, so Raoul Waldburger (Ressort Finanzen). Mehr Kinder würden eine externe Sonderschule besuchen, und auch mehr Kinder die Sek P und weiterführende Schulen.

Der Finanzausgleich des Kantons beträgt 309000 Franken, wird aber in den nächsten Jahren weniger werden. Deshalb sei es wichtig, bei den Sparanstrengungen nicht nachzulassen. Der Finanzplan bis 2026 sieht jährlich leichte Ertragsüberschüsse vor. Der bestehende Bilanzfehlbetrag kann bis in fünf Jahren abgetragen werden, sodass das Eigenkapital in den positiven Bereich kommen und darin bleiben sollte. Positiv dabei wirkt sich eine Erstreckung der Abschreibungsdauer durch den Kanton von 10 auf 12 Jahre aus. Das sei, so Waldburger, «der aktuell beste Stand des Irrtums». Man sei noch weit entfernt von der Zielsetzung des Kantons einer Eigenkapitalsdeckung von 60 Prozent.

Feuerwehr: Verlängerung der Dienstpflicht

Zugestimmt hat die Gemeindeversammlung der Sanierung der sanierungsbedürftigen Wasserleitungen und der Beleuchtung der Kammersrohrstrasse, die rund 340000 Franken kostet. Aus dem Publikum wurden zwei Spiegel für die Kreuzung an der Buchenweidstrasse gewünscht. Gemeindepräsident Gregor Schneiter beschied, man sei schon in Abklärung deswegen und verwies auf den Infoanlass im Januar.

Ebenfalls einstimmig angenommen wurde ein neues Feuerwehrreglement, das unter anderem eine Verlängerung der Dienstpflicht von 42 auf neu 45 Jahre, einen höheren Sold und eine Reduktion des Feuerwehrrates von 6 auf 3 Personen regelt. Die Feuerwehrkommission heisst neu Feuerwehr-Stab.