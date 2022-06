Gemeindeversammlung Hornusserhaus Kriegstetten wird zu einem kulturellen Treffpunkt für die ganze Gemeinde An der Gemeindeversammlung in Kriegstetten wurde dem Kauf des Hornusserhauses für 100'000 Franken zugestimmt. Damit kann die Hornussergesellschaft ihren Neubau in Recherswil anpacken und die Gemeinde hat ein neues Lokal für Anlässe.

Das Hornusserhaus Kriegstetten wird von der Gemeinde übernommen. Rahel Meier

Die Gemeinde Kriegstetten übernimmt das Hornusserhaus am Waldrand in Richtung Derendingen zum Preis von 100'000 Franken. An der Gemeindeversammlung wurde dem Kredit mit 43 Ja, einer Enthaltung und einer Nein-Stimme zugestimmt.

Die Hornussergesellschaft Recherswil-Kriegstetten will ein neues Hornusserhaus in Recherswil erstellen, wo die Hornusser etwas mehr Platz haben werden. Die Baubewilligung wurde nur mit der Auflage erteilt, dass das bestehende Hornusserhaus in Kriegstetten verkauft oder rückgebaut wird.

Aus Eigenmitteln finanziert

Die Gemeinde Kriegstetten wiederum freut sich, dass sie mit dem Hornusserhaus einen zusätzlichen Ort – mit Aussenraum –bekommt, der für Veranstaltungen genützt werden kann.

Da Kriegstetten ein gutes Polster an Eigenmittel hat, kann der Kauf aus Eigenmitteln finanziert werden. Die Hornusser wiederum erhalten mit dem Verkauf einen Batzen, den sie für den Neubau verwenden können.

Planung vorerst sistiert

Gemeindepräsident Simon Wiedmer informierte an der Gemeindeversammlung kurz über die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und das weitere Vorgehen in Sachen «vertiefte Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Halten und Oekingen». Als Folge der Ergebnisse der Studie seien die Schulraumerweiterung und die Planung der neuen Turnhalle in Kriegstetten zurzeit sistiert.

Gemeinsame Gespräche seien notwenig und würden aufzeigen, wie es damit weitergeht, erklärte Wiemder den 45 anwesenden Stimmberechtigten.

Alle weiteren Traktanden wurden einstimmig genehmigt.