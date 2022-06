Gemeindeversammlung Hohe Steuererträge vergolden die Rechnung von Feldbrunnen-St. Niklaus Der Ertragsüberschuss der Jahresrechnung 2021 liegt bei 1,3 Millionen Franken. Noch höher war der Beitrag in den kantonalen Finanzausgleich. Hier will Feldbrunnen intervenieren.

Anita Panzer, Gemeindepräsidentin von Feldbrunnen St. Niklaus, konnte der Gemeindeversammlung eine positive Rechnung präsentieren. Simon Kurt

«Drei ausserordentliche Ereignisse haben in der letzten Periode dazu geführt, dass statt eines erwarteten Aufwandüberschusses von 307'000 Franken ein uns überraschender Gewinn von 1,3 Millionen Franken resultiert.» Finanzressortchef Urs Schweizer kommentierte vor 30 Versammlungsbeteiligten in Ergänzung der Ausführungen von Finanzverwalterin Simone Röösli diese positiven Effekte.

Die Neubewertung des Finanzvermögens (plus 469'000 Franken), die Auflösung Vorfinanzierung (plus 123'700) und die Auflösung der Neubewertungsreserve (plus 149'300) trugen mit rund 570'800 Franken einen wichtigen Teil zum Rechnungsplus bei.

Den Bärenanteil am Ertragsüberschuss erbrachten jedoch um 805'000 Franken höhere Steuererträge. Wegen der Pandemie wurde zurückhaltend ein Steuerertrag von nur 4,7 Millionen Franken budgetiert, der mit dem Eingang von 5,5 Millionen nun deutlich überschritten ist. «Der Blick in andere Gemeinden zeigt, dass wir in Feldbrunnen kein Einzelfall sind», so Schweizer.

Mit Beifall verdankte und genehmigte die Versammlung seine Ausführungen zum ertragsseitig 7,5 Millionen Franken umfassenden Haushalt, dem ein Aufwand von 6,2 Millionen gegenübersteht. Der Überschuss wird für Abschreibungen, Vorfinanzierungen und mit 12'285.36 Franken als kleine Spritze fürs 6,7 Millionen Franken schwere Eigenkapital verwendet.

Hohe Steuerkraft bringt hohe Abgaben in den kantonalen Finanzausgleich

«Wir sind solide unterwegs», erwähnte Schweizer die «Rekord»-Investitionssumme von 2,15 Millionen Franken, die hauptsächlich für Schulbauten ohne beanspruchte Fremdmittel eingesetzt wurde.

Die jetzt 1004 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Gemeinde verfügt über eine Steuerkraft von 7669 Franken. Das ist ein kantonaler Spitzenwert.

Sorgen bereiteten Schweizer und Gemeindepräsidentin Anita Panzer allerdings die Höhe des kantonalen Finanzausgleichs, in den Feldbrunnen letztjährig 1,48 Millionen Franken einzahlte. Für die laufende Periode werde sogar mit einer Erhöhung auf 1,7 Millionen Franken gerechnet. «Das sind mehr als 30 Prozent unserer Steuereinnahmen. Wir müssen klären, ob wir gegen diese hohe kommunale Haushaltsbelastung Einfluss nehmen können,» so der Finanzressortchef.

Einverstanden war das Plenum mit zwei Kreditabrechnungen. Die Kosten für die Meteor-Wasserleitung Längweg-Nord fielen um 16'400 Franken günstiger aus, was statt veranschlagter 72'000 Franken zu Ausgaben von 55'600 Franken führte. Die seit Juli 2021 in Betrieb befindliche neue, zu 30 Prozent mit Biogas betriebene Heizung im Schulhaus, für die ein Kredit von 270'000 Franken bewilligt war, kostete 210'300 Franken und führte zu einer Ersparnis von fast 60'000 Franken.

Betreuung von Geflüchteten

Anita Panzer lud zum Feldbrunner Dorffest unter dem Motto «Verzaubern» ein, das am 2. Juli gefeiert werden soll. Damit verbunden sind Besichtigungsrundgänge durchs neue Schulhaus. Sie informierte auch über den im Entstehen begriffenen Geschichten-Themenweg, der das aufgelöste Dorfmuseum ersetzen soll. Spätestens im Frühling 2012 sollen 10 Stelen als Stationen des Themenwegs eingeweiht werden.

Zum Schluss orientierte sie kurz über die 13 geflüchteten Personen aus der Ukraine, die unter grossem Engagement der Bevölkerung in Wohnungen im Dorf untergebracht sind. Die Bedeutung der Betreuung, die Mitbürger Egbert Siebert als Dolmetscher und kundiger Wegbegleiter erbringt, hob sie besonders hervor.