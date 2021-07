Erdverkabelung statt Freileitung

Namens der Interessengemeinschaft IG Erdverkabelung Ge-rlafingen wies Jürg Bauer auf die Einsprachefrist (6. Juli) zum Baugesuch der SBB hin. In der IG sind neben Gerlafingen auch die Gemeinden Recherswil, Obergerlafingen und Zielebach vertreten. Sie alle setzen sich dafür ein, dass die geplante Verlegung der Freileitung, bezeichnet als «Alte Mittellandleitung», die in Gerlafingen durch den südlichen Ortsteil führt, zeitgemäss in Erdverkabelung und nicht erneut

als Freileitung im Zielebacher Feld erfolgt. «Mit einer möglichen Bündelung mit anderen Starkstromleitungen muss die Linienführung überdacht werden», so Bauer. Genau definiert ist die Einspracheberechtigung. Sie kann als Einzeleinsprache oder als unterstützende Ermächtigung für eine allgemeine Einsprache formuliert sein.