Gemeindeversammlung Flumenthal soll als Dorf so bleiben, wie es ist – mit viel Grünflächen und Gärten Die Rechnung schloss mit einem Überschuss von knapp 100’000 Franken ab und das neue räumliche Leitbild wurde von der Gemeindeversammlung diskussionslos genehmigt.

Sonnenschein über Flumenthal. Oliver Menge

Flumenthals Gemeindepräsident Christoph Heiniger durfte am Mittwochabend 32 Stimmberechtigte zur Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle begrüssen. Die beiden wichtigsten Themen waren die Rechnung 2021 und das neue räumliche Leitbild. Um es vorweg zu nehmen: Der Souverän genehmigte beide Traktanden ohne weitere Diskussion.

Der Steuersatz der Gemeinde, deren Einwohnerzahl seit einigen Jahren zwischen 1050 und 1100 schwankt, ist mit 125 Prozentpunkten recht hoch, aber die Finanzen sind im Lot, wie Markus Zuber als Ressortleiter Finanzen berichten durfte. Bei einer Bilanzsumme von rund 7 Millionen Franken gab es 2021 einem Überschuss von rund 93’000 Franken – den Zuber als «schwarze Null» bezeichnete.

Gut gerüstet auch mit «Jetz si mir draa»

Im Budget war noch ein Minus von rund 26’000 Franken vorgesehen. Auch bei den drei Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung sehen die Rechnungen gut aus und alle drei Konten verfügen über ein beruhigendes finanzielles Polster. Zubler:

«Alle sprechen immer nur über den Steuersatz, dabei sind auch die Gebühren ein wichtiger Faktor für die Attraktivität eines Wohnortes. Mit unseren tiefen Gebühren stehen wir in Flumenthal sehr gut da.»

Auch für die indirekten Steuersenkung um wenige Prozente, welche die Annahme des Gegenvorschlages der Initiative «Jetz si mir draa» in den kommenden Jahren automatisch mit sich bringen wird, ist Flumenthal gut gerüstet. Die finanzielle Reserve von über zwei Millionen Franken entspricht einem Vermögen von rund 2000 Franken pro Einwohner.

Flumenthal soll nicht weiter wachsen

«Unser Dorf soll so bleiben, wie es ist.» So lässt sich Zubers Vortrag zum neuen räumlichen Leitbild kurz zusammenfassen. Flumenthal solle eine eigenständige Gemeinde mit ländlichem Charakter bleiben. «Nutzungspläne, Zonenreglement, Inventare und Konzepte», zählte der Vizegemeindepräsident die vier Teile eines räumlichen Leitbildes auf, das als Grundlage für die kommende Ortsplanrevision dienen wird.

«Es gibt unsere Vorstellung wieder, wie wir unser Dorf in Zukunft haben möchten.»

Für Gewerbebetriebe solle Flumenthal attraktiver werden, eine gewisse «Nachverdichtung nach innen» sei zwar möglich, «aber es soll Platz für grosse Gärten und Grünflächen bleiben.»

Bus in Richtung Bahnhof Attisholz-Areal gewünscht

Seit langem wünscht man in Flumenthal eine Busverbindung Richtung Attisholz-Areal, Luterbach und den Solothurner Hauptbahnhof. Man könne sich vorstellen, dass zum Beispiel das heutige Postauto vom Balmberg in Zukunft über diese Linie in die Stadt fahre, sagte Gemeindepräsident Christoph Heiniger. Er kritisierte den Kanton heftig, der nicht vorwärts mache und in einem ersten, gescheiterten Anlauf nur Riedholz angehört hatte.

«Drei Jahre hat es gedauert, nur um zu entscheiden, wie alle betroffenen Gemeinden in die Planung des öffentlichen Verkehrs einbezogen werden konnten.»

Der Gemeindepräsident hatte aber auch eine positive Meldung: «Noch in diesem Jahr wird auf der Kantonsstrasse der definitive Kreisel beim Dorfeingang gebaut.» Auch der gewünschte Bypass für Rechtsabbieger komme.