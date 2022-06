Entwicklung Attisholz-Areal Erfreuliche Nachricht: Planungsausgleich in Höhe von 11,5 Mio. Franken ist in Riedholz angekommen Die Gemeindeversammlung in Riedholz beschäftigte sich mit der Jahresrechnung, die mit einem Ertragsüberschuss abschliesst und nahm Kenntnis vom Stand der Planungen für das Areal Attisholz-Nord.

Die Entwicklung im Attisholz-Areal bringt der Gemeinde Riedholz Geld. Bruno Kissling

Dem Gemeinderat war es wichtig, vor der 42-köpfigen Gemeindeversammlung einen Überblick über den aktuellen Planungsstand im Ortsteil Attisholz-Nord zu geben. Andreas Campi von der Gebietsentwicklerin Halter AG berichtete über alle Schritte des 2016 begonnenen «Generationenprojekts», das sich zum Ziel gesetzt hat, eine vielfältige Durchmischung mit Wohnformen und Gewerbe auf dem ehemaligen Industrieareal zu realisieren – und dennoch dessen besonderen Charakter zu bewahren.

Mit der UBS AG und ihrer Pensionskasse Real Estate Switzerland habe man nun als Investor den «Wunschpartner» gefunden. Dessen Vertreter Philipp Kohler umriss das langfristige Investitionsvolumen mit einer halben Milliarde Franken und bezeichnete das Attisholz als «enkeltaugliches Projekt».

Planung und Verhandlungen laufen weiter

Die Firma Halter ist nun ihr Baurechtsnehmer, die das rund 70’000 Quadratmeter grosse Kernareal für Ansiedlungen umgestaltet. Campi:

«Wir verantworten die weitere Entwicklung des Geländes vollumfänglich.»

Bis 2026 sollten die schon angebahnten Vertragsabschlüsse mit Interessenten stattfinden. Baurecht und «Heimfallentschädigung» sind über 100 Jahre definiert. In die Entfernung der Altlasten hat Halter bereits 2,3 Millionen Franken investiert und übernimmt weitere Anstrengungen.

Gelder sind zweckgebunden

In Händen der Gemeinde befindet sich bereits der Planungsausgleich in Höhe von 11,5 Millionen Franken, die in einem zweckgebundenen Fonds mit sicheren Anlageoptionen gelagert sind und nicht etwa in den normalen Haushalt fliessen. Gemeindepräsidentin Sandra Morstein:

«Das Fondsgeld soll nur zur Attisholz-Entwicklung eingesetzt werden.»

Sandra Morstein, Gemeindepräsidentin Riedholz. Patrick Luethy

Morstein streifte die Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen Kanton, Gemeinde, der Halter AG und dem Investor UBS, die auf vertrauensvoller Zusammenarbeit basiere und die Gemeinde gut absichere. Von vielen Seiten werde die «Vision Attisholz 2030» als Projekt mit Vorbildcharakter beurteilt, so Morstein.

Stimmbürger Willi Lindner vermisste, dass diese Vereinbarung von der Gemeindeversammlung abgesegnet worden sei. Doch die Gemeindepräsidentin verwies auf eine breite und transparente Information der Bevölkerung im Vorfeld, in der diese Vereinbarung im Rahmen der Nutzungsplanung diskutiert wurde.

Kritik an den Kosten für die Bauverwaltung

Zum Auftakt der Aussprache zum Jahresabschluss 2021 monierten zum Thema Nachkredite im Umfang von rund 187’000 Franken etliche Votanten die Ausgaben für die externe Bauverwaltung mit jetzt 293’000 Franken. «Mit dieser Verdoppelung haben wir überschossen.»

Michel Aebi (Ressortleiter Bau und Werke) ging kurz auf die Historie der örtlichen Bauverwaltung ein, die früher von der Bau- und Werkkommission, dann von drei kurzzeitig tätigen internen Bauverwaltern und jetzt neu im Mandat durch eine externe Firma ausgeübt werde.

Allerdings habe sich die Arbeitslast vervielfacht durch aufwendige Baugenehmigungen und auch durch zeitintensive Beschwerdeverfahren. Lindner empfahl, die Gebühren anzuheben, was Aebi mit Anpassungen der Reglemente bestätigte. Er prognostizierte:

«Der Aufwand der Bauverwaltung wird leider kostenmässig nicht sinken.»

Denn die «eierlegende Wollmilchsau» in Gestalt eines neuen, internen Bauverwalters sei nicht in Sicht.

Das Attisholz-Areal von der Südseite der Aare. Bruno Kissling

Kostenbewusst gearbeitet

Die Präsentation der Jahresrechnung teilten sich die Gemeindepräsidentin und Michal Feier als Präsident der Finanzkommission. «Die Appelle an das Kostenbewusstsein haben in Verwaltung und Kommissionen sichtbar gefruchtet», unterstrich Morstein bei der Vorstellung des sehr guten Resultats. Durch einen Gesamtertrag von 10,7 Mio. Franken ergab sich ein Überschuss von 353’156 Franken, der dem Eigenkapital von jetzt 4 Mio. Franken zugewiesen wurde.

Das Pro-Kopf-Vermögen der 2309 Einwohnerinnen und Einwohner beläuft sich auf 1,066 Mio. Franken. Die Kennzahlen sprechen für einen soliden Rechnungsabschluss, der durch höhere Steuereinnahmen begünstigt wurde. Investiert wurde für rund 600’000 Franken. Die Spezialfinanzierungen sind gut in Schuss.

Hochbauprojekte in Planung

Nachdem die Revision der Ortsplanung genehmigt ist, steht der für den Herbst vorgesehenen Verlängerung der Waldturmstrasse als Fussweg nichts mehr im Weg. Etwas schwieriger ist die Sanierung der 850 Meter langen Bergstrasse. Um alle Fragen bezüglich der zweiten Sauberwasserleitung zu klären, lädt der Gemeinderat alle Anlieger zu einer Informationsveranstaltung ein.

Rund 5 Mio. Franken will Riedholz für Hochbauprojekte ausgeben. Es handelt sich um das Erdsondenfeld, die Erneuerung des Garderobentrakts in der Mehrzweckhalle, die Lüftung in Kindergarten und Schulhaus – terminiert auf den kommenden Herbst. Im Frühling sollen dann die zentrale Heizanlage und die Turnhalle mit Fassade und Dach renoviert werden. «Wir wollen die alte Hütte wieder jung machen», meinte Aebi humorvoll.