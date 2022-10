Gemeindeversammlung Derendingen: Über die Gehaltsordnung für das Personal Anreize für gute Leistungen schaffen Das neue Besoldungssystem für Gemeindepersonal und Behörden stösst nicht auf volle Akzeptanz. Es wurde aber letztlich vom Souverän genehmigt.

Derendingen will ein attraktiver Arbeitgeber sein. Hanspeter Bärtschi

Der Gemeinderat Derendingen will sich mit einem neuen Besoldungskonzept für Gemeindeangestellte und Behörden als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Das Konzept soll modern und flexibel sein, damit die Mitarbeitenden Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten haben, führte Gemeindepräsident Roger Spichiger an der Gemeindeversammlung an.

Er bemängelte, dass das bisherige, auf den üblichen kantonalen Systemen beruhende Besoldungsmodell zu starr sei. Mit automatischen pauschalen Leistungsentschädigungen und einem leistungsunabhängigen Lohnstufenanstieg böte es keine Anreize für die Angestellten, sich weiterzuentwickeln.

Mit den neuen Personal- und Behördenreglementen sollen die Mitarbeitenden mit Zielvereinbarungen und entsprechender Honorierung zu guten Leistungen motiviert werden, erklärte Thomas Blum, Geschäftsführer der Pumag Consulting, welche die Gemeinde zur Unterstützung beigezogen hat.

Lohnsumme wird leicht ansteigen

Beim neuen Modell wird die Lohnsumme von rund 5,3 Mio. Franken geringfügig ansteigen. 132'000 Franken für den automatischen Leistungsbonus von jährlich 2,5 Prozent der Lohnsumme fallen weg. Dagegen kommen 15'000 Franken für individuelle Spontan- und Leistungsprämien dazu.

Beträchtliche Mehrkosten gibt es durch die Umverteilung der Sozialkosten. Die Gemeinde wird in Zukunft die Nichtbetriebsunfallprämien hälftig und die Kosten für die Krankentaggeldversicherung vollständig übernehmen. Unter dem Strich sind jährliche Mehrkosten von rund 8200 Franken zu erwarten, rechnete Spichiger vor. Mittelfristig sei gar eine Reduktion der Lohnkosten wahrscheinlich, so der Gemeindepräsident weiter.

Antrag: Reglemente ablehnen

Auch wenn das neue Lohnsystem nur zu marginalen Mehrkosten führt, waren nicht alle Anwesenden damit einverstanden. Patrick Friedli beantragte, die neuen Reglemente abzulehnen, sie trügen nur zu einer finanziellen Schlechterstellung der Gemeinde bei. Dabei zählte er bedenkliche Finanzkennzahlen wie Selbstfinanzierungsgrad, Pro-Kopf-Verschuldung oder Steuerkraftindex auf. Friedli:

«Es ist nicht sinnvoll, die Verwaltungsangestellten zu vergolden.»

«Wir haben bereits jetzt attraktive Anstellungsbedingungen für das Gemeindepersonal», fügte ein anderer Votant hinzu. Auch die zusätzlichen zwei Ferientage stiessen nicht bei allen auf Gegenliebe. Gleichzeitig mit seinem Antrag forderte Friedli eine Urnenabstimmung über dieses Geschäft, da nur ein Bruchteil der Stimmberechtigten anwesend sei.

Urnenabstimmung hatte keine Chancen

Auf die zynische Bemerkung eines Mitbürgers, dass eine Urnenabstimmung wohl mehr Kosten verursachen würde als die Mehrkosten für die Besoldung für ein Jahr, ging Friedli nicht ein.

Das Stimmvolk folgte mit 135 gegen 22 Stimmen dem Gemeinderat und nahm die neuen Reglemente und die Abschaffung der alten DGO an. Für eine Urnenabstimmung erhoben nur zehn Bürgerinnen und Bürger ihre Stimmkarten.