Gemeindeversammlung Das Minus im Budget von Aeschi verursacht kaum Kopfschmerzen 31 Stimmberechtigte liessen sich umfassend zum «Stand der Dinge» in Aeschi informieren.

Stefan Berger erinnerte an der Gemeindeversammlung daran, dass er nächstes Jahr demissioniert. Gesucht ist dann ein neuer Gemeindepräsident oder eine neue Gemeindepräsidentin für Aeschi. zvg

Vor dem Beginn der eigentlichen Gemeindeversammlung hatte Stefan Berger die aus den Medien bekannt gewordenen Vorgänge um Nadine Moll sachlich thematisiert. Nur zwei Monate habe sie in guter Zusammenarbeit im Gemeinderat mitgewirkt. Nach ihrem Video habe sich der Gemeinderat aber von ihren Äusserungen distanziert, und sie selbst sei zurückgetreten. «Für uns ist die gesamte Situation nicht einfach gewesen», erklärte der Gemeindepräsident, der auf viel Verständnis im Saal stiess. Als neues Ratsmitglied begrüsste er Daniel Fuchs.

Keine sonderlichen Überraschungen verursachte das Budget 2022 mit einem Aufwand von 15,3 Millionen und einem Aufwandüberschuss von 348'000 Franken. Berger hatte gegenüber dem Vorjahr geänderte Positionen begründet und ungeteilte Zustimmung für die Beibehaltung des Steuerfusses auf 115 Prozent für beide Kategorien erhalten. Niemand in der Versammlung nahm Anstoss am Defizit, denn bekannt ist, dass mit den geplanten Nettoinvestitionen von rund 2,5 Millionen Franken ein erster Schritt zur Sanierung des Schulhauses, der Mehrzweckhalle und der angegliederten Gemeindeverwaltung unternommen werden soll. Die Baugesuchseingabe ist für den Frühling geplant.

Ausführlich erläuterte der Gemeindepräsident neue Beträge in der Investitionsrechnung wie den Aufbau der nach Unwetter am 23. Juni teilzerstörten Haldenstrasse (200'000 Franken), die Transportleitung und Abwasserleitung Gallishofstrasse (160'000 Franken) und die 2. Etappe Abwasserleitung Moosweg in Burgäschi für 60'000 Franken, auf der für starke Regenfälle ein Überlauf in den See geschaffen werden muss. Die Totalsanierung der Strasse wird verschoben.

Nachfolge für den Gemeindepräsidenten ist gesucht

Vorsichtig angehoben auf 4,48 Millionen Franken ist der erwartete Steuerertrag, wobei durch den Kantonalen Finanzausgleich der Gemeinde 59'000 Franken zufliessen. Berger machte aufmerksam auf höhere Schülerpauschalen in Anbetracht von mehr Schuljugend, auf die Kostenteilung zwischen den Partnern der Regionalschule äusseres Wasseramt (RSAW) und die gestiegenen Pensen und Lohnkosten für Lehrkräfte. Nicht mehr im Budget befindet sich die örtliche AHV-Stelle, die in die Sozialregion Wasseramt eingegliedert ist. Ebenso wurde die Fachstelle Integration an die Einwohnergemeinde Derendingen delegiert.

Der Friedhof Seit 1989 besteht ein Friedhof- und Bestattungsreglement, das die Gemeinden Aeschi, Bolken, Winistorf als Ortsteil von Drei Höfe, Etziken und Hüniken als Friedhofsgemeinde miteinander tragen. In seiner Zusammenfassung des neuen Vertrags erläuterte Thomas Steimer geänderte Rahmenbedingungen, die klare Regelungen erfordern. Entschieden hat man sich für einen öffentlich rechtlichen Vertrag, in dem die Einwohnergemeinde Bolken als Leitgemeinde figuriert. Die Versammlung war mit dem Vertrag über den Betrieb des Friedhofs und mit dem Reglement über Bestattung- und Friedhofswesen einhellig einverstanden. Die Frage aus dem Plenum nach «Naturbestattungen» werden laut Berger weiter in zuständigen Gremien besprochen. Auf privater Basis besteht in Hersiwil bereits ein «Friedwald».

In der Terminvorschau aufs nächste Jahr erinnerte Berger an die Wahl fürs Gemeindepräsidium am 25. September. Da er nicht mehr antrete, «können sich meine Nachfolger/innen jetzt schon in Stellung bringen», meinte er scherzhaft.

Ganz zum Schluss widmete sich die Versammlung der Ehrung und Verabschiedung von Gemeindeverwalter Walter Sommer, der zum Jahresende nach fast 41 Dienstjahren pensioniert wird. Nach der Laudatio durch Stefan Berger applaudierte das Plenum stehend, um Dank und Wertschätzung gegenüber Sommer als «Gesicht der Gemeinde» zum Ausdruck zu bringen. Seine Aufgaben übernehmen im Finanzwesen Michael Guldimann und für den Bereich Administration Marianne Geiser.