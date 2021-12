Gemeindeversammlung Bolken: Grosses Loch im Budget, wie schon im Vorjahr Die Gemeindeversammlung störte das Minus im Budget 2022 aber nicht. Sie genehmigte den zu erwartenden Aufwandüberschuss von 255'000 Franken.

Patrick Meier führte souverän durch die Gemeindeversammlung. Zvg

Es fällt schwer, sich eine Gemeindeversammlung in Bolken ohne Jeannette Baumgartner vorzustellen. Aber Patrick Meier, ihr Nachfolger im Gemeindepräsidium, führte ebenso souverän durch die Gemeindeversammlung wie seinerzeit Baumgartner. Und sie liess Meier nicht in Stich. Sie platzierte sich in der hintersten Stuhlreihe im Mehrzweckgebäude und half Fragen zur Vergangenheit zu beantworten.

Meier betonte, dass er seine Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat dazu aufgefordert hatte, eine Ausbildung zu absolvieren. Und dass er von den Kommissionen eine vorausschauende Arbeit verlangt habe. Das hatte auch mit dem Budget zu tun, das erneut ein hohes Minus erwarten lässt. Das Budget 2021 wurde im letzten Jahr mit einem Aufwandüberschuss von 188'000 Franken verabschiedet, 2022 sollen es gar 255'000 Franken werden. In diesem Jahr blieben aber die grossen Diskussionen wegen der schlechten Finanzlage aus.

Beim Steuersatz will man nicht ansetzen, der ist mit 135 bereits hoch. Man hofft, dass sich die Worte von Gemeindeverwalter Thomas Beer bewahrheiten. Er verkündete, wie schon letztes Jahr, ab 2025/26 eine Entspannung der finanziellen Situation, weil dann diverse Abschreiber wegfallen würden.

Keine Steuererhöhung, auch nicht für juristische Personen

Dennoch kam ein Antrag aus der Versammlung, der einzige an diesem Abend, der doch noch den Steuersatz betraf. Bolken sei die einzige Gemeinde in der Region mit unterschiedlichen Steuersätzen für natürliche und juristische Personen. Sein Antrag, den Steuersatz für juristische Personen von 105 auf 135 anzuheben, wurde aber mit grosser Mehrheit abgelehnt. Das Budget wurde einstimmig verabschiedet. Die Nettokosten für Bildung steigen um 52'000 Franken und vom Kanton sind beim Finanzausgleich 40'000 Franken weniger zu erwarten.

Die Investitionsrechnung prognostiziert Nettoinvestitionen von 140'000 Franken. Die Versammlung genehmigte neu den Einkauf in die Schiessanlage Horriwil (25'001 Franken) und ein Vorprojekt für die Entlastungsleitung an der Aeschistrasse (25'000 Franken).

Genehmigt wurde auch das Planungsausgleichsreglement. Der Planungsmehrwert soll mit einem Satz von 40 Prozent (20 Kanton und 20 Gemeinde) ausgeglichen werden. Mit den ebenfalls einstimmig genehmigten neuen Reglement über das Bestattungs- und Friedhofswesen sowie einem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit Aeschi wechselt die bisherige Friedhofgemeinde zum Leitgemeindemodell. Leitgemeinde ist Bolken.