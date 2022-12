Gemeindeversammlung Auch in Buchegg gibt es ein deutliches Ja zur Urnenabstimmung über die Fusion mit Lüterswil-Gächliwil 137 Stimmberechtigte waren an der Gemeindeversammlung anwesend. 130 sagten Ja und wollen an der Urne über die Fusion mit Lüterswil-Gächliwil abstimmen.

Die Mehrheit war deutlich: Die Stimmenzähler mussten schliesslich nur die Nein-Stimmen und die Enthaltungen zählen. Rahe Meier

In Lüterswil-Gächliwil haben die Stimmberechtigten am Mittwochabend einstimmig Ja gesagt zum Eintreten auf die Fusion und damit zur Abstimmung an der Urne. Die Zustimmung in Buchegg war ebenfalls deutlich, auch hier gab es ein Ja. 137 Stimmberechtigte waren anwesend. In der Abstimmung gab es vier Gegenstimmen, drei Enthaltungen und demzufolge 130 Ja-Stimmen.

Vor der Abstimmung gab es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Diese Möglichkeit wurde nur von drei Stimmberechtigten genutzt. So wurde nachgefragt, wie es denn mit dem Fusionsbeitrag aussehe, der vom Kanton ausbezahlt wird. André Grolimund vom Amt für Gemeinden erklärte, dass die fusionierte Gemeinde sicher mit 110'000 Franken rechnen könne. Falls das Volk dem neuen Gemeindegesetz an der Urne zustimme, dann wären es rund 600'000 Franken.

Eine Stimmberechtigte wollte wissen, ob weitere Gemeinden fusionsbereit wären und ob es möglich wäre, die Fusionen gleichzeitig abzuwickeln. Das sei geklärt worden, sagte Gemeindepräsidentin Verena Meyer. Unterramsern sei noch unentschlossen und frage an seiner Gemeindeversammlung nach, wie die Bevölkerung ihre Zukunft sehe. Biezwil führe Gespräche mit Schnottwil.

Update mit weiteren Traktanden aus der Gemeindeversammlung Buchegg folgt.