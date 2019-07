Die Gemeindeschreiberin in Horriwil hat per Ende September gekündigt. Sie hat dies bereits nach der Sitzung vom 6. Juni, an der es um die Abrechnung von Spesen und Taggeldern des Gemeindepräsidenten ging, per Mail angekündigt und das entsprechende Schreiben dann fristgerecht per Ende Monat deponiert. Der Kündigungsgrund ist einfach: «Ich bin unter diesen Umständen nicht mehr gewillt, meine Funktion als Gemeindeschreiberin auszuüben.

Anschliessend an die Sitzung vom 6. Juni hat Pascal Kissling seine Demission als Gemeinderat per Ende September eingereicht. Er war vier Jahre Gemeinderat in Kyburg-Buchegg und sechs in Horriwil. Dabei habe er alle Facetten der Gemeindepolitik kennengelernt. In den letzten Jahren habe er sich mit viel Herzblut für die Schule eingesetzt. «Ein gemeindepolitisches Engagement kann ich jedem herzlich empfehlen.». Für Kissling wird Man Beglinger nachrücken.

«Die Rückmeldungen waren stets positiv»

Wilma Flückiger trat ihre Stelle im Februar 2017 ein. «Martin Rüfenacht war seit März 2017 mein direkter Vorgesetzter. Er zeigte stets sehr viel Präsenz auf der Verwaltung und bot jedem seine Hilfe an, der sie wollte», erklärt sie auf Anfrage. Und meint weiter: «Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung waren stets positiv und Horriwil wurde wieder als aktive und attraktive Gemeinde wahrgenommen» Wilma Flückiger betont, dass sie gerne für die Horriwilerinnen und Horriwiler gearbeitet und auch immer gerne ein bisschen «mehr Dienstleistung» geboten habe. Aber sie sei zutiefst enttäuscht von einzelnen Gemeinderäten, welche die positive Entwicklung nun torpedieren.

Die Finanzverwaltung in Horriwil ist seit vielen Jahren an die Gemeinde Subingen ausgelagert. Eine schriftliche Aufforderung aus dem Gemeinderat Horriwil, die Finanzverwaltung solle eine Aufstellung aller auf diverse Konten verteilten und so verdeckten Bezüge von Gemeindepräsident Martin Rüfenacht erstellen, bewog Subingens Gemeindepräsident Hans Ruedi Ingold, sich als Vorgesetzter von Finanzverwalter Roland Kummli, zu diesem Verlangen detailliert in Kenntnis setzen zu lassen.

Ingold nimmt zu dem unterschwelligen Ersuchen aus Horriwil deutlich Stellung. «Die Finanzbuchhaltung wird in Subingen und in Horriwil strikt nach Gesetz und exakt nach den Vorgaben von HRM2 geführt. Es wird nichts verteilt und nichts versteckt. Es wurden zu keinem Zeitpunkt nicht rechtsgültig Auszahlungen oder Buchungen gemacht.»

Er wisse, dass die von Martin Rüfenacht vorgelegte Sitzungsgelder- und Spesenaufstellung teilweise nicht akzeptiert und zum Teil nachträglich wieder zurückgewiesen wurden. «Die nicht akzeptierten Sitzungsgelder und Spesen wurden aber auch nie ausbezahlt und es wurde schon gar nie versucht etwas unbemerkt vorbeizuschleusen, wie das in der Gemeinderatssitzung vom 6. Juni in Horriwil angedeutet wurde», so Ingold deutlich.