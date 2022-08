Weitere Gemeinden stimmen noch ab

Verena Meyer und Thomas Stutz konnten im Gemeinderat Lüterkofen-Ichertswil vermelden, dass ein Treffen mit dem Gemeinderat Biezwil vereinbart wird. Biezwil hatte die Statutenrevision im Juni abgelehnt. Damit wären die Tagesstrukturen vom Tisch, denn eine Statutenrevision des Schulverbandes braucht Einstimmigkeit.

Marlise Tüscher (Gemeindepräsidentin Biezwil) bestätigt dies auf Anfrage. Der Gemeinderat Biezwil suche den Dialog mit dem Vorstand des Schulverbandes. Der Gemeinderat habe immer kommuniziert, dass der Mittagstisch, wie er heute besteht, weitergeführt werden soll. Gemeinsam mit dem Schulverband soll nun nach Lösungen gesucht werden.

«Wir sind nicht gegen die Kinderbetreuung und haben diese in den letzten Jahren auch mitfinanziert. Für uns ist das Vorgehen einfach nicht das Richtige», erklärt Marlise Tüscher. Auch darüber wolle man mit dem Schulverband diskutieren und den Standpunkt des Gemeinderates, der letztlich zur Ablehnung der Statutenrevision führte, nochmals darlegen.

In den Gemeinden Unterramsern und Lüterswil-Gächliwil wird ebenfalls erst an der Budgetgemeindeversammlung im Dezember über die Statutenrevision abgestimmt. Die Anfrage bei den Gemeindepräsidien zeigt auf, dass in beiden Gemeinden der Antrag zwar kurz andiskutiert, aber noch kein Entscheid gefällt wurde. (gku/rm)