Gemeinderatssitzung Mehr Platz für den Mittagstisch: Neu werden die Kinder in Recherswil im «Oepfelbaum» verpflegt Seit Mitte August verpflegen sich schulpflichtige Kinder in Recherswil am Mittagstisch im Alters- und Pflegeheim Oepfelbaum. Bisher wurde der Mittagstisch in der Kindertagesstätte Zwergenwelt geführt. Mittlerweile wurde dort aber der Platz knapp.

Seit Mitte August findet der Mittagstisch in Recherswil im Alters- und Pflegeheim Oepfelbaum statt. Symbolbild: Laura Koller

Das Alters- und Pflegeheim Oepfelbaum stellt die Räumlichkeiten und das Inventar für den Mittagstisch kostenlos zur Verfügung. Der Mittagstisch bezieht dafür das Essen vom Oepfelbaum. 25 Franken kostet eine Mahlzeit mit Betreuung. 14 Franken müssen die Eltern der Kinder selbst bezahlen, die restlichen elf Franken werden durch die Gemeinde Recherswil subventioniert.

Kinder aus Obergerlafingen sind im Übrigen ebenfalls am Mittagstisch willkommen, da die beiden Gemeinden ja eine gemeinsame Schule führen. Während der Schulferien entfällt das Angebot aber.

Die Durchführung des Mittagstisches im Oepfelbaum hat der Gemeinderat Recherswil bis kommenden Februar als Pilotprojekt genehmigt. Gleichzeitig wurde auch ein Nachtragskredit von 11’500 Franken gutgeheissen: 6500 Franken sind dabei Kosten für das Essen und 5000 Franken Kosten für das Betreuungspersonal.

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung zur Kenntnis genommen, dass das Projekt gut angelaufen ist. Zwischen fünf bis zehn Kinder werden an den vier Mittagen jeweils verpflegt. Die Anmeldung läuft über das Mittagstisch-Team. Die Essenscoupons werden in der Gemeindeverwaltung verkauft. Damit das Angebot weitergeführt werden kann, wurde das Konzept überarbeitet, eine Leistungsvereinbarung mit dem Oepfelbaum erarbeitet und der Betrag für 2024 ins Budget aufgenommen.

Weiterhin eine Konzessionsabgabe fällig

Weil die AEK von der BWK übernommen wurde, musste der Gemeinderat Recherswil den bestehenden Konzessionsvertrag anpassen. Gleichzeitig wurde ein Reglement für die Konzessionsabgabe genehmigt. Darin wird die Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes durch die BWK und die Abgabe dafür geregelt. In Recherswil bleibt mehr oder weniger alles beim Alten: Die BWK wird auch künftig eine fixe Abgabe entrichten. Im Jahr 2022 hat die Gemeinde dadurch immerhin 68’000 Franken eingenommen.

Der Gemeinderat hat weiter zwei Beitragsgesuche behandelt. An die Sanierung des Pfadiheimes in Gerlafingen spricht er einen Franken pro Einwohner – also rund 2150 Franken. Der gleiche Betrag geht als Unterstützung an das Museum Wasseramt in Halten.