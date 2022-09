Gemeinderatssitzung Kristallklares Wasser aus dem Brunnen ist in Deitingen sowohl Segen als auch Fluch Zu viel Sauberwasser ist ein Problem für die Abwasserreinigungsanlage. In Deitingen will man das Problem nun aktiv angehen. Im Visier hat die Bauverwaltung auch die Nutzer der Niederdruckwasserversorgung.

Sechs Brunnen gehören der Einwohnergemeinde. Hans Peter Schläfli

In Deitingen kann man seinen Durst an vielen Brunnen löschen. Das ist praktisch, doch das kristallklare Wasser plätschert die meiste Zeit ungenutzt dahin und wird in die Kanalisation geleitet. Diese Verdünnung des Abwassers ist aber schlecht für die Kläranlage und kostet Gebühren. Deshalb will Deitingen nun die Versickerung des ungenutzten Trinkwassers mit Subventionen fördern.

Auf den Tisch ist das Luxusproblem gekommen, weil sich in Deitingen bei der Sonderfinanzierung Abwassergebühren ein stattliches Vermögen von über 1,2 Millionen Franken angesammelt hat. Gebühren dürfen laut Gesetz nur kostendeckend sein. Gleichzeitig produziert die Frischwasserversorgung jährlich ein kleines Defizit. Deshalb sollten auf das kommende Jahr die Gebühren der beiden Sonderfinanzierungen gleichzeitig so korrigiert werden, dass die gesamten Kosten pro Haushalt ungefähr gleich bleiben.

Neues Reglement erarbeitet

Weil das bisherige Abwasserreglement keine weitere Senkung der Gebühren zulässt, hat Bauverwalter Markus Schwarzenbach auf der Basis eines kantonalen Musterreglementes für Deitingen ein neues Wasserreglement ausgearbeitet. Er habe an den Zahlen so lange geschoben, bis die neuen Gebührensätze bei den Sonderfinanzierungen den gewünschten Effekt haben, während für die meisten Haushalte keine grossen Änderungen bei den gesamten Kosten auftreten, erklärte Schwarzenbach.

Zwei unabhängige Wasserversorgungen

Mit dem «normalen» Wassernetz versorgt der Zweckverband Wasserversorgung Wasseramt Deitingen aus der Grundwasserfassung Ruchacker in Luterbach. Aber das Dorf hat auch noch ein sogenanntes Niederdrucknetz.

Das Wasser stammt aus einer Quelle in Horriwil und versorgte früher die Brunnen auf den Bauernhöfen mit Trinkwasser. Heute kommen noch rund 60 Haushalte in den Genuss dieses Quellwassers. Die Einwohnergemeinde selber besitzt sechs Brunnen, aus denen munter je rund acht Liter kristallklares Trinkwasser pro Minute sprudeln.

Bauverwalter Schwarzenbach erklärte, dass es schädlich sei, das Abwasser mit so grossen Mengen Frischwasser zu verdünnen, dass die Kläranlage mit konzentriertem Abwasser viel besser arbeite. Zudem hätten die Nutzer des Niederdrucknetzes bisher zu tiefe Abwassergebühren bezahlt. Diese Quersubventionierung durch die Nutzer des Hochdrucknetzes sei stossend.

Ein Jahr Zeit, sich zu entscheiden

Im neuen Reglement würden sich die Gebühren deshalb für die Nutzer des Niederdrucknetzes auf über 1200 Franken etwa vervierfachen. Das sei kostendeckend, meinte der Bauverwalter. Das löste lange und hitzige Diskussionen aus. Franziska Sterki fasste die Meinung der Mehrheit so zusammen:

«Wir müssen einen Weg finden, wie in Deitingen das saubere Wasser versickern kann und nicht mehr in die Kanalisation geleitet wird.»

Die Minderheit lenkte mit einem Kompromissvorschlag ein: Ins neue Reglement wurde ein Passus aufgenommen, der den Besitzern eines Niederdruckanschlusses ein Jahr mehr Zeit gewährt, um zu entscheiden, ob sie die erst ab 2024 deutlich erhöhten Abwassergebühren akzeptieren, ihren Anschluss auf eigene Kosten abtrennen lassen oder eine Versickerung des Brunnenwassers bauen wollen.

Versickerungen werden subventioniert

Zudem will die Gemeinde den Bau von Versickerungsschächten mit je 1000 Franken subventionieren. Bauverwalter Markus Schwarzenbach versprach, dass die Gemeinde mit gutem Beispiel vorangehen werde und nun rasch dafür sorgen werde, dass das Wasser ihrer sechs Brunnen versickern kann.

Das neue Reglement wird nun dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Vorausgesetzt, der eingefügte Passus mit einer Schonfrist für die Nutzer des Niederdrucknetzes wird genehmigt, sollte die Gemeindeversammlung im Dezember darüber entscheiden können.

Verschiedene Pensen sollen aufgestockt werden

Eine Arbeitsgruppe hat in Deitingen den Arbeitsaufwand der Verwaltung analysiert und ist zum Schluss gekommen, dass alle Stellen eher knapp bemessen sind. Einige Pensen wurden bereits provisorisch erhöht. Gemeindepräsident Bruno Eberhard meinte dazu:

«Es ist Zeit für definitive Lösungen.»

Ein Beispiel sei die Postagentur auf der Gemeindeverwaltung. Diese habe sich bewährt. Die Postagentur soll nun definitiv mit 20 Stellenprozenten dotiert werden und die Gemeindeschreiberin definitiv 40 Stellenprozente erhalten, bisher waren es 30 plus 10 provisorische Prozente. Bei der Einwohnerkontrolle sei der Aufwand durch das Bevölkerungswachstum und deutlich mehr Kurzaufenthalter grösser geworden.

Die Bauverwaltung habe einen beträchtlich grösseren Aufwand durch juristische Abklärungen der Baugesuche, weshalb das Sekretariat nun definitiv 40 Stellenprozent erhalten soll. Auch bei der Schulleitung sei aufgrund des Wachstums der Schülerzahlen eine Aufstockung des Pensums um 10 Prozent angebracht.

Der Rat entschied einstimmig, der Gemeindeversammlung die neuen Pensen im Dezember zur Genehmigung vorzulegen und danach die Aufgaben und Qualifikationen der Mitarbeiter genauer anzuschauen und nach weiteren Optimierungen zu suchen.