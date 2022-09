Gemeinderatssitzung In Biberist werden die Tagesstrukturen neu organisiert: Was heisst das für Eltern und Kinder? Statt durch eine Stiftung werden die Angebote der schul- und familienergänzenden Strukturen künftig über die Schule angeboten und organisiert. Ebenso will man künftig keine Institutionen mehr direkt unterstützen, sondern Eltern mit Betreuungsgutscheinen.

Der Bereich der Tagesstrukturen soll in die Schulverwaltung integriert werden. Hanspeter Bärtschi

In einem Workshop im Mai wurde - unter Ausschluss der Öffentlichkeit - intensiv über die Zukunft der Stiftung Kids&Teens und der Tagesstrukturen in Biberist diskutiert. Das Fazit: Die Stiftung soll aufgelöst und die Aufgaben der Schule der Verantwortung der Schulleitung übertragen werden. Ebenso hat man sich am Workshop darauf geeinigt, dass die Gemeinde keine eigene Kindertagesstätte (Kita) aufbauen soll.

Weiter wurde beschlossen, in Biberist einen Systemwechsel zu vollziehen. Die heutige Objektfinanzierung im Bereich Tagesstrukturen (Subvention von Angeboten) soll durch ein Subjektfinanzierung (Betreuungsgutscheine) abgelöst werden.

Gemeinderatsbeschluss nötig

Sowohl für die Auflösung der Stiftung als auch den Systemwechsel braucht es einen offiziellen Gemeinderatsbeschluss. Deshalb wurde das Geschäft nochmals diskutiert. Grundsätzlich war man sich weiterhin einig, dass das Vorgehen so richtig ist. Diskussionen gab es aber zum Wechsel zur Subjektfinanzierung.

Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte hatten vor allem Fragen zu den Folgekosten und waren der Meinung, dass zu wenig Details bekannt seien, um entscheiden zu können. Das konterte Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann:

«Ich bin lernfähig. Der Gemeinderat hat erklärt, er wolle frühzeitig miteinbezogen werden bei Grundsatzentscheiden Das hier ist einer. Selbstverständlich werden Details später nochmals im Gemeinderat diskutiert.»

Einig war man sich zudem, dass die heutigen Angebote erhalten bleiben und nicht etwa reduziert werden sollen. Die SP-Fraktion plädierte dafür, dass man auch den Aufbau einer Kita noch nicht abschliessend begraben sollte. Damit unterlag sie aber in der Abstimmung einer Mehrheit. Auch dem Wechsel zur Subjektfinanzierung wurde grossmehrheitlich (eine Enthaltung) zugestimmt.

Der Zeitplan für die Umsetzung sei ehrgeizig, meinte Stefan Hug-Portmann. Die neuen Regelungen sollen ab Schuljahr 2023/24 gelten. Auf diesen Termin hier wurde auch der bisher geltende Vertrag mit der Kita Chinderland gekündigt. Dies ist eine logische Folge der Umstellung von der Objekt- auf die Subjektfinanzierung.

Neues Steuerprogramm anschaffen

Die kantonale Steuerbehörde hat allen Gemeinden im Kanton Solothurn den Vorschlag unterbreitet, freiwillig den Einheitsbezug bei den Steuern per 1. Januar 2024 einzuführen. Damit würden die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ihre Steuerrechnungen neu nur noch von einer Stelle erhalten. Die Gemeinden, die sich diesem System anschliessen, müssen den Kanton für dessen Arbeit entschädigen.

Zusätzlich hat die Firma, die der Gemeinde Biberist das bisherige Steuersystem geliefert hat, den Lizenzvertrag per Ende 2023 gekündigt. Ines Stahel (Leiterin Finanzen und Steuern) hat dem Gemeinderat empfohlen, ein neues Steuerprogramm anzuschaffen und die Steuerrechnungen weiterhin selbst zu erstellen.

Gemeinde kann flexibler reagieren

Einer der Gründe für ihre Empfehlung ist die relativ starre Haltung des Kantons mit seinem Angebot. Auch sei nicht klar, welche finanzielle Auswirkungen die Übernahme durch den Kanton letztlich hat. Zudem würden die kantonalen Behörden nicht abgeschlossene Fälle nicht übernehmen. Auch Ratenzahlungen wären nur noch beschränkt möglich. Ines Stahel:

«Wir suchen nach Lösungen mit den Steuerpflichtigen. Die kantonalen Behörden gehen eher den Weg über eine Betreibung.»

Das Fazit im Gemeinderat: Beide Lösungen sind eher suboptimal. Insgesamt sah aber eine Mehrheit des Gemeinderates (acht Ja und drei Enthaltungen) Vorteile in der Anschaffung eines neuen Steuerprogramms.