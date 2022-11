Gemeinderatssitzung Gemeinderat Oberdorf verabschiedet ein Budget, das «nicht zu optimistisch, aber auch nicht zu pessimistisch» aufgebaut ist Für 2023 wird mit einem Aufwandüberschuss von rund 250'000 Franken gerechnet. In Oberdorf stehen zudem noch einige Investitionen an.

Der Gemeinderat Oberdorf geht das nächste Jahr mit viel Optimismus an. Bild: Bruno Kissling

«Mit Augenmass und Realitätsbewusstsein hat unser Finanzausschuss die erste Fassung unseres Budgets behandelt und den Aufwandüberschuss von einer halben auf rund eine Viertelmillion verringert», berichtete Gemeindeverwalter Gregor Glaus in der letzten Gemeinderatssitzung in Oberdorf. Die Gesamtausgaben der laufenden Rechnung liegen bei 9,4 Millionen Franken. Gemeindepräsident Marc Spirig betonte:

«Weil wir über 2,585 Millionen Franken Eigenkapital verfügen, können wir das Defizit von 249'234 Franken auch tragen.»

Denn für Spirig ist auch klar, dass bis 2027 mit weiteren Aufwandüberschüssen zu rechnen ist. «In unserer Zeit jetzt mit ihren vielen Herausforderungen und Krisen liegt es in unseren Händen, das Budget ausgewogen, nicht zu optimistisch, aber auch nicht zu pessimistisch zu gestalten. Dies betrifft vor allem die Einnahmen. Oberdorf erwartet 6,5 Millionen Franken an Steuern.»

Einige Investitionen stehen an

Im Investitionsbereich, der für 1,9 Millionen mit einem Ausgabenüberschuss von 1,83 Millionen Franken geplant ist, hat die Gemeinde grosse Vorhaben zu bewältigen.

Neben der Restfinanzierung von 500'000 Franken fürs Wasserreservoir sind rund 850'000 Franken für eine neue Heizanlage mit erneuerbarem Energieträger im Schulareal vorgesehen. «Wir wollen uns jetzt noch nicht auf das System festlegen, weil diese Entscheidung situativ und flexibel je nach Angebotslage getroffen werden muss», betonte Spirig seine Offenheit für die gegenwärtig schwierigen Marktbedingungen.

Zudem sind 150'000 Franken für energetische Massnahmen am Kindergarten fällig. Auf dem Dach soll eine Photovoltaikanlage installiert werden, die mittels leistungsfähiger Batterie auch die Selbstversorgung in Oberdorf ermöglicht. Für dieses Vorhaben beantragt der Rat an der Gemeindeversammlung einen Nachkredit. Weitere 150'000 Franken im Budget sind als Planungskredit für den Pavillonersatz vorgesehen. Spirig:

«Unsere Investitionsvorhaben umfassen alle Erneuerungen, die jetzt nötig sind. Und das Gute: wir müssen uns dafür nicht massiv verschulden.»

Der Rat entschied sich für noch eine weitere erfreuliche Nachricht an die Bevölkerung: «Obwohl die Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall alle ein Minus aufweisen, werden wir die Gebühren angesichts des allgemeinen Kostenanstiegs durch Energie und Inflation jetzt nicht erhöhen», so Marc Spirig.

Spitex wird mehr gebraucht

Der Gemeindeverwalter erläuterte dem Gemeinderat alle Positionen des Budgets, bei denen sich Änderungen ergeben haben. Deutlich mehr zu Buche schlägt künftig die gasbeheizte Kächschür und natürlich auch die Energiekosten für die übrigen Gemeindeliegenschaften.

Angeschafft wird ein zweiter Defibrillator, der seinen Standort im Dorfkern erhalten soll. Deutlich steigen werden, wenn sich der Trend fortsetzt, die Gesundheitskosten, weil neben der Pflegefinanzierung für die ältere Bewohnerschaft die Spitex mehr zum Einsatz kommt. Neu ist ein Betrag für die gesetzlich vorgesehene Schuldenberatung.

In der Bildung, die mehr als 4 Millionen Franken des Budgets beansprucht, steigen die Kosten für die Kreisschule, weil hier eine deutliche Zunahme von Jugendlichen aus Oberdorf zu verzeichnen ist. Weiterhin ist die Gemeinde mit 117'000 Franken Nettoeinzahler für den Lastenausgleich.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 2053 Franken. Das Budget bezieht für das Gemeindepersonal eine Teuerungszulage von 1,5 Prozent analog Staatspersonal ein. Die Auswirkungen der Initiative «Jetzt si mir draa» können noch nicht genau beziffert werden. Der Steuerfuss verbleibt auf 120 für natürliche und 90 Prozent für juristische Personen.

Spielgeräte für die Schulkinder

Der Gemeinderat war damit einverstanden, die kantonal vorgeschriebene Wirkungsanalyse für das vor einem Jahr in Oberdorf eingeführte Tempo-30-Regime auf allen Gemeindestrassen durch ein erfahrenes Ingenieurbüro überprüfen zu lassen. Das Angebot beziffert den gesamten Aufwand mit 14'000 Franken.

Zustimmung fand auch als Geschenk an die Oberdörfer Kinder die Anschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen Kindergarten und Schulhaus für fast 10'000 Franken. Erneuert werden laut Gemeinderat Johannes Dollinger Rutschbahn, Handradpumpe, Sandkasten und eine Aufbewahrung der Spielgeräte am Schwimmbad.