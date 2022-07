Gemeinderatssitzung Gemeinderat Messen will kein Geld horten und denkt laut über eine Steuersenkung nach Erneut wurde in Messen ein Ertragsüberschuss erwirtschaftet. Dank erfreulich grosser finanzieller Reserven kann eine Steuersenkung ins Auge gefasst werden.

Die Bevölkerung soll vom finanziellen Polster der Gemeinde profitieren. Hanspeter Bärtschi

«Wir als Gemeinde sind nicht dazu da, Geld zu horten», folgte Gemeindepräsident Bernhard Jöhr der Argumentation der Rechnungsprüfungskommission (RPK). Im Nachgang zur Gemeindeversammlung ging RPK-Präsident André Dobmann in der letzten Gemeinderatssitzung in seiner Analyse auf Änderungen im Finanzwesen ein.

Diskussion folgt im Herbst

Wie Vizegemeindepräsident Andreas Schluep hervorhob, « sollen Steuersenkungen unserer Bevölkerung zugute kommen». Bei einem Steuersubstrat von 5,1 Mio. Franken im Haushalt 2021 liege eine Reduzierung des jetzigen Steuerfusses von 116 Prozent durchaus drin. Bernhard Jöhr:

«Wir diskutieren das Thema in den kommenden Budgetverhandlungen.»

Dieses Thema könnte sich auch als günstig für mögliche Fusionsgespräche mit Nachbar Unterramsern erweisen, meinte er.

Dobmann würdigte die «Superbüez» der neuen Finanzverwalterin Natalie Lüchinger, die auf Grund nötiger Anpassungen in der Finanzbuchhaltung aus Sicht der RPK «keinen so leichten Einstieg» in ihr Amt erlebt habe. Zur Deckung der Betriebskosten in den Spezialfinanzierungen sind neben den Gebühren auch deren gut dotierte Eigenkapitalpolster heranzuziehen, verneinte Finanzressortchef Adrian Schluep Gebührenerhöhungen.

Vereinslösung für die Tagesstrukturen?

Noch ist im Schulverband die statutarische Verankerung des Mittagstisches und der schulergänzenden Kinderbetreuung in der Schwebe. Drei Gemeinden im Schulkreis wären damit einverstanden, drei Kommunen stimmen erst an der Budgetgemeinde im Herbst darüber ab, und eine Gemeinde – nämlich Biezwil- hat den Antrag bereits abgelehnt.

«Wir wollen nichts unversucht lassen», sprach sich Sandra Nussbaumer (Ressort Gesellschaft) für eine weitergehende, im Rat einstimmig befürwortete Lösung aus, die auch andere Gemeinden interessieren könnte.

«Wir wollen nicht warten, bis uns im Winter ein definitives Nein der Delegiertenversammlung des Schulverbandes vorliegt.»

Die vielen Voten an der letzten Gemeindeversammlung in Messen hätten den Bedarf an schulergänzender Betreuung deutlich gezeigt. Deshalb schlug Nussbaumer vor, die bisherige örtliche Arbeitsgruppe, die Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung in Messen als Pionierprojekt zum Laufen gebracht hatte, zu reaktivieren, um Optionen zu erarbeiten.

«Sie soll sich für eine mögliche Vereinslösung Informationen holen und beispielsweise die auf Vereinsbasis betriebenen Mittagstisch-Organisationen in Derendingen und Aeschi nach ihren Erfahrungen befragen.»

Der Gemeinderat würde den Auftrag präzisieren und die «Arbeitsgruppe als nicht ständige Kommission» einsetzen, unterstrich Jöhr deren Bedeutung. Gleichzeitig berichtete er, dass die Arbeitsgruppe schulergänzende Betreuung im Schulverband aufgelöst ist und künftig mit der Überprüfung der Schulstrukturen im Bucheggberg beauftragt wurde.

Buskonzept und Schülertransporte: «Wir unterstützen die Bestvariante»

Zum skizzierten neuen Buskonzept und zu den Schülertransporten im Bucheggberg wird von allen Gemeinden im Bezirk eine gemeinderätliche Stellungnahme erwartet. «Das ist kein einfaches Geschäft. Alle Interessen unter einen Hut zu bringen, ist schlichtweg unmöglich» umriss der Gemeindepräsident die weitgehende Problematik zwischen Schulbetrieb, Berufspendlern und geringer 10 bis 20-prozentiger Auslastung.

Eine besondere «Schwachstelle» sei die fehlende öV-Bedienung am Wochenende, obwohl sicher mehr Personen ins «Naherholungsgebiet Bucheggberg» fahren möchten. «Wir hier in Messen sind gut dran mit unserer Busverbindung zu den Bahnhöfen nach Bätterkinden und Jegenstorf», hiess es. Doch sehr viel schwieriger sei die Lage der Gemeinden im inneren Bucheggberg.

Klar ist laut Jöhr, dass der Schulverband den Schülerverkehr regelt. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für die Unterstützung der von einem Verkehrsplanungsunternehmen entwickelten «Bestvariante» im Buskonzept aus.