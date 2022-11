Gemeinderatssitzung Die Begeisterung bei den Vereinen und der Bevölkerung ist weg: Recherswil bewegt sich nicht mehr Der Gemeinderat hat über den Bewegungsanlass diskutiert und festgestellt, dass das Interesse abgenommen hat. Ob der Anlass weiter durchgeführt wird oder nicht, ist aber Sache des Organisationskomitees.

Ein Bild aus dem Jahr 2015: Die Eröffnung des Igu-Trails im Rahmen recherswil.bewegt Hansjörg Sahli

Seit vielen Jahren beteiligt sich Recherswil am gesamtschweizerischen Gemeindeduell «schweiz.bewegt», einem breitensportlichen Anlass für die gesamte Bevölkerung. Das Ziel ist es, dass die Einwohner jedes Dorfes möglichst viele Minuten sportliche Betätigung sammeln. Recherswil schnitt dabei jeweils sehr gut ab, doch nun scheint der Elan etwas verloren zu sein.

So sprach am Donnerstag eine Delegation des Organisationskomitees beim Gemeinderat vor, um die Situation zu klären. Fazit: In Recherswil sind immer weniger Leute bereit, sich für den Anlass einzusetzen. Nach der Zwangspause wegen Corona wurde der Anlass zwar wieder durchgeführt, aber es scheint nicht mehr dasselbe zu sein. Die Reaktionen auf eine Flugblattaktion seien sehr bescheiden ausgefallen.

Auch in anderen Gemeinden ist der Anlass verschwunden

Das sinkende Interesse ist auch dem Gemeindepräsidenten Hardy Jäggi aufgefallen. «Die Begeisterung bei den Vereinen und den Leute hat stark abgenommen.» Er habe beobachtet, wie auch in vielen anderen Gemeinden der Anlass langsam geschrumpft und irgendwann verschwunden sei. Jäggis Fazit:

«Ich bin der Meinung, dass wir damit aufhören und in ein paar Jahren wieder schauen, ob ein Neubeginn sinnvoll ist.»

Martin Rohn fand dagegen, einfach eine Pause zu machen, das ändere nichts:

«Man müsste jetzt bei den Vereinen nachfragen, warum sie nicht mehr mitmachen und Erkenntnisse gewinnen, wie man den Anlass wieder beleben könnte.»

Ein Beschluss wurde nicht gefällt, denn der Gemeinderat war einhellig der Ansicht, dass «schweiz.bewegt» zwar unter dem Namen Recherswil laufe, dass es sich aber nicht um eine Gemeindeaufgabe handle. Die Entscheidung, ob der Anlass weiterhin durchgeführt werden soll, liege letztlich beim Organisationskomitee.

Rote Zahlen bei Budget und Finanzplan

Ressortleiter Peter Christen präsentierte das überarbeitete Budget 2023 und den Finanzplan für die kommenden fünf Jahre. «Die Kennzahlen sind schlecht und werden schlechter», kommentierte Christen die beiden Dokumente. «Wenn wir so weiter machen, dann geht unser Eigenkapital massiv zurück und spätestens im Jahr 2026 ist es aufgebraucht.» Er schlug vor, dringend Massnahmen einzuleiten.

«Wir dürfen nicht warten, bis es uns finanziell schlecht geht, sonst verlieren wir unnötig Zeit.»

Von verschiedener Seite kamen Fragen kamen auf, wo gespart werden könnte. Man war sich einig, dass die meisten Ausgaben fremdbestimmt sind und dass der Handlungsspielraum klein ist. Jan Flückiger gab zu bedenken, dass alle geplanten Investitionen sinnvoll und nötig sind:

«Kurzfristig können wir auf der Ausgabenseite wenig machen.»

Martin Rohn ergänzte: «Wir sind uns bewusst, dass wir nur mit einer Steuererhöhung korrigierend eingreifen können, aber eine solche würde derzeit nicht akzeptiert.»

Gute Zahlen dank Landverkäufen

«Die Finanzlage muss auch langfristig als sehr angespannt beschrieben werden», sagte Christen zum Finanzplan für die nächsten fünf Jahre. In der jüngeren Vergangenheit habe der Verkauf von Bauparzellen jeweils zu positiven Abschlüssen geführt. Das täusche über die tatsächliche Situation hinweg. Er rechne deshalb längerfristig mit jährlichen Verlusten in der Erfolgsrechnung.

Bei einem Gesamtvolumen von 12,14 Millionen Franken sieht das Budget für das Jahr 2023 einen Verlust von beinahe einer Million Franken vor. Rund die Hälfte dieses Verlustes sei auf den sinkenden Finanzausgleich und die Ausfälle wegen der kantonalen Steuerreform zurückzuführen, rechnete Gemeindepräsident Jäggi vor. Sein Fazit: «Das können wir mit Sparen nicht wettmachen.»

Doch bei der anschliessenden Diskussion war man sich einig. Das Bewusstsein, dass eine Steuererhöhung nötig wird, werde wohl erst nach einem negativen Abschluss wachsen. So beschloss der Rat einstimmig, das Budget in der jetzigen Form bei gleichbleibendem Steuersatz von 120 Prozent der Gemeindeversammlung vom 15. Dezember vorzulegen.