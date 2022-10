Gemeinderatssitzung Solarkraftwerk auf dem Parkplatz beim Sportzentrum: Zuchwils Gemeinderat steht voll dahinter Der Planungskredit für das Solarkraftwerk wurde einstimmig genehmigt und eine erste Tranche für den Bau ins Budget aufgenommen.

Der Parkplatz beim Sportzentrum soll saniert und neu gestaltet werden. Bruno Kissling

Der Zuchwiler Gemeinderat überarbeitete am Donnerstag in einer Marathonsitzung das Budget für das Jahr 2023, über welches die Gemeindeversammlung am 12. Dezember entscheiden wird. Bei einem Gesamtvolumen von rund 63 Millionen Franken ist ein Überschuss von einer halben Million Franken vorgesehen.

Bei einem Posten ist allerdings noch eine Korrektur möglich: Erst nach dem Entscheid des Kantons über den Teuerungsausgleich seiner Angestellten will der Gemeinderat erwägen, ob Zuchwil nachziehen soll.

Aktiv gestaltende Gemeinde gefordert

«Wir sollten strategisch denken.» Mit diesen Worten leitete Gemeindepräsident Patrick Marti die Debatte über das Budget ein. Wegen der kantonalen Steuerreform (STAF) würden ab 2027 über drei Millionen Franken wegfallen:

«Deshalb müssen wir entscheiden, ob wir ganz uns auf die Kernaufgaben beschränken, um zu sparen, oder ob wir neue Einnahmen generieren und eine aktiv gestaltende Gemeinde bleiben wollen.»

Zwei dieser Investitionen, über die Zuchwil an der kommenden Gemeindeversammlung entscheiden wird, betreffen den Parkplatz beim Sportzentrum. Dieser soll saniert und neu gestaltet werden, was 2,75 Millionen Franken kosten wird. Dank einer Parkplatzbewirtschaftung darf dann aber eine langfristige Nettorendite zu Gunsten der Gemeindekasse erwartet werden.

Solarkraftwerk wäre so oder so rentabel

Zudem wurde ein Planungskredit von 35’000 Franken für das Solarkraftwerk auf dem Parkplatz einstimmig genehmigt. Zuchwil wurde für dieses Vorzeigeprojekt bereits durch den WWF Solothurn mit dem Förderpreis Klimaschutz in der Höhe von 10’000 Franken ausgezeichnet. Patrick Marti:

«Selbst wenn der Strompreis von derzeit rund 27 Rappen pro Kilowattstunde wieder rasch auf 10 Rappen sinken sollte, wird sich die Anlage rentieren.»

Für die erste Etappe wurde nun ein Bruttokredit von 3,1 Millionen Franken ins Budget 2023 aufgenommen, wobei sich die Gesamtkosten am Ende deutlich über 10 Millionen bewegen werden. Wenn der Zuchwiler Souverän dem zustimmt, wird das Dorf somit schon bald mit ökologischem Solarstrom Geld verdienen.

«Nein danke» beim Postgebäude

Das Gebäude, in dem sich die Post befindet, steht zum Verkauf. Der Preis sei mit 2,75 Millionen Franken attraktiv und die nötigen Umbauten hielten sich mit 250’000 Franken im Rahmen, erklärte Gemeindepräsident Marti:

«Das Gebäude ist in einem recht guten Zustand. Selbst wenn wir sehr hart rechnen, besteht kein Risiko.»

Auch bei weiter steigenden Zinsen sei im schlechtesten Fall mit einer jährlichen Rendite von mindestens 71’000 Franken zu rechnen.

«Der Wert wird auf über 4 Millionen geschätzt und wir können es für 3 Millionen kaufen», sagte Markus Mottet. «Ich frage mich, warum sich kein privater Investor interessiert, und das hinterlässt bei mir ein ungutes Gefühl.» Daniel Grolimund stimmte zu:

«Es sieht fast zu gut aus, um wahr zu sein.»

Philippe Weyeneth ergänzte: «Es ist nicht die Aufgabe der Gemeinde, Immobilen zu besitzen und zu verwalten.»

Eva Maria Fischli hielt dagegen, dass man mit dem Kauf nicht nur einen Gewinn machen könnte, sondern auch eine aktive Rolle an der Entwicklung und Gestaltung des gewerblichen Dorfzentrums übernehmen würde. Mit fünf Ja gegen sechs Nein wurde der Kauf des Postgebäudes schliesslich hauchdünn verworfen.

Kinderfreundliche Gemeinde

Schuldirektor Stephan Hug stellte in Aussicht, dass Zuchwil am Ende des nächsten Jahres das Label «Kinderfreundliche Gemeinde» erhalten werde. Bisher hatte Zuchwil bereits 15’000 Franken für die Umsetzung und 5000 Franken für die Zertifizierung gesprochen. Für das Jahr der Zertifizierung brauche man eine Koordinationsstelle, die nun nochmals 20’000 Franken koste, sagte Hug. Der Rat beschloss, diesen Betrag ins Budget aufzunehmen.

Des Weiteren entschied der Gemeinderat Zuchwil – wie die meisten Gemeinden der Bezirke Wasseramt und Bucheggberg – die Budget- und Schuldenberatung an den Zweckverband Familien-, Mütter- und Väterberatung im Leistungsauftrag zu erteilen. Die Beratung wird gratis sein und alle beteiligten Gemeinden einen Franken pro Einwohner kosten.