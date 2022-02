Gemeinderatssitzung Auch mit einem neuen Reglement wird Obergerlafingen wohl keinen Wakker-Preis gewinnen, meint der Gemeinderat Der Gemeinderat Obergerlafingen diskutierte die Totalrevision des Baureglementes. Zudem wurden die Mitwirkungseingaben zur Ortsplanungsrevision besprochen.

Obergerlafingen. Carole Lauener

Planungspräsident Urs Loosli, Ressortleiter Frank Rindlisbacher und Gemeindepräsident Beat Muralt hatten grosse Vorarbeiten für die 1. Lesung der Totalrevision des Baureglements erbracht. Den Entwurf hatte auch bereits die kantonale Fachstelle überprüft und verschiedene Hinweise gegeben.

24 Paragrafen diskutiert

Als oberste kommunale Planungsbehörde setzte sich nun der Gemeinderat in 80-minütiger Gründlichkeit mit den 24 Paragrafen auseinander. Wegen seiner Verschärfung des bisherigen Regelwerks sei der Entwurf nicht überall auf Freude gestossen, so der Gemeindepräsident und meinte weiter:

«Wollen wir hoffen, dass wir uns auf spielerische Art der komplexen Materie dieses Reglements nähern können.»

Besprochen wurden die baupolizeilichen Abläufe zwischen der Baukommission und der Fachaufsicht im Kanton, die Gebührentarife, die Bauabnahme, bei der es auch die Überprüfung der Hausanschlüsse zu thematisieren gelte. Die Bewilligungspflicht für Solaranlagen wird ersetzt durch eine Pflicht zur Kenntnisnahme.

Viele Details sind geregelt

Behandelt wurden die Bepflanzung von Grundstücken, die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen dürfe, das Bauen auf Terrainaufschüttungen, die den harmonischen Eindruck des Strassenbilds stören und dann fast als Schwerpunkt: die Bevorratung von Parkierungsmöglichkeiten für Fahrzeuge.

Wie viele Abstellplätze oberirdisch sind an Mehrfamilienhäusern entsprechend der Wohnungsgrösse und für Besucher nötig, wann muss eine unterirdische Einstellhalle gebaut werden? Nicht unbeeindruckt liess den Gemeinderat auch die Kostenfrage. «Aber sichergestellt sein muss, dass genügend Grünflächen rund um Mehrfamilienanlagen zur Verfügung stehen», befanden Ratsstimmen. Und weiter:

«Durch die Grundstücksgestaltung darf keine Beeinträchtigung des Quartierbildes entstehen.»

Aber den «Wackerpreis» werde Obergerlafingen wohl nicht gewinnen.

Erneute Diskussion mit der Baukommission

Auch die Vermeidung von Steingärten, die Ökologie und Biodiversität behindern, beschäftigte den Rat. Ebenso wie Fassaden- und Dachfarben in Erinnerung an das umstrittene goldene Dach in Olten. Mit der Feststellung «zu dichte Regelungen wollen wir nicht», betrachtete der Rat nötige und aus seiner Sicht unnötige Klauseln.

Nach der Kenntnisnahme im Rat wird die Totalrevision des Baureglements nochmals mit der Baukommission diskutiert und nach abschliessender Genehmigung im Gemeinderat der Gemeindeversammlung vorgelegt.

Wenig Änderungen nach Mitwirkung

Die Bau- und Planungskommission hatte zur öffentlichen Mitwirkung für die Ortsplanungsrevision eingeladen. Der von 7 auf 9 Meter erweiterte Gewässerraum macht das Überbauen eines Grundstücks am Grüttkanal unmöglich, hatte ein Eigentümer argumentiert. Die beidseitig insgesamt 18 Meter Abstand zum Gewässer könnten um jeweils 2 Meter reduziert werden, schlug das Amt für Umwelt vor.

Der Gemeinderat schloss sich dieser Ausnahmebewilligung an. Ausserdem wird die Gemeinde den Bau der Erschliessungsstrasse für drei dort benachbarte Parzellen übernehmen. Angepasst wird auch das Zonenreglement für die Gewerbezone bei maximaler Gebäudehöhe von 12 Meter betreffend Geschosszahl und Attikabau.

Erste Sichtung zeigt: Rechnung schliesst positiv

«Grundsätzlich erfreut» zeigte sich Gemeindepräsident Beat Muralt über erste Ergebnisse der Jahresrechnung 2021. Ein Ertrag von 4,191 Mio. steht einem Aufwand von 3,9 Mio. Franken gegenüber. Und der Blick in die mit 3,9 Mio. Franken soliden Steuereingänge bestätige, dass Corona im Finanzhaushalt der Gemeinde bisher keine Spuren hinterlassen hat.