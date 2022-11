Gemeinderatssitzung Subingen: Anwohner der Derendingenstrasse kämpfen erfolgreich für die Einführung von Tempo 30 Eine Unterschriftensammlung brachte den Erfolg. Bauliche Massnahmen sind nicht nötig. Nur die Signalisation muss angepasst werden.

Anwohner haben Unterschriften für die Einführung von Tempo 30 gesammelt. Zvg

Ein bunte Schar Kinder begrüsste den Subinger Gemeinderat im Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes mit einer sympathischen Demonstration für die Einführung von Tempo 30 an der Derendingenstrasse – also ihrem Schulweg. «Als Politiker freut mich das, wenn ich so begrüsst werde», sagte Gemeindepräsident Hans Ruedi Ingold zur Eröffnung der Sitzung. «Wir nehmen das Thema gerne an.»

Das Inseli auf der Derendingenstrasse habe seinen Zweck tatsächlich nicht erfüllt, meinte der Gemeindepräsident. Das subjektive Sicherheitsgefühl fehle den Leuten weiterhin. Als zuständige Ressortchefin ergänzte Stephanie Béguelin:

«Ab nächstem Jahr müssen für normale Dorfstrassen keine Gutachten mehr extern erstellt werden. Auch die Planungskommission findet, die Idee müsste erneut geprüft werden.»

Sie ergänzte, dass eine Prüfung zwischen 20’000 und 30’000 Franken kosten würde. Hans Ruedi Ingold sagte, dass die Strasse bereits für Tempo 30 ausgelegt sei, sodass voraussichtlich nur wenige Massnahmen nötig würden.

So schnell wie möglich soll an der Derendingenstrasse Tempo 30 signalisiert werden. Dann gilt auch Rechtsvortritt. Hanspeter Bärtschi

Remo Kissling entgegnete, dass das Thema bereits mehrfach behandelt und verworfen wurde.

«Die Fraktion der FDP findet es fragwürdig, jetzt schon wieder darauf zurückzukommen.»

Nach weiteren Pros und Kontras stellte Gemeindepräsident Ingold den Antrag: Sofort und das ohne Umweg über die Planungskommission solle Tempo 30 auf der Derendingenstrasse beschlossen werden. Da es keine baulichen Massnahmen brauche und eigentlich nur die Signalisation geändert werden müsse, sei dies möglich.

Mit 3 gegen 3 Stimmen bei einer Enthaltung gab es ein Patt, wodurch der Stichentscheid des Gemeindepräsidenten mit seinem «Ja» den Ausschlag gab. So will Subingen nun an der Derendingenstrasse so rasch wie möglich Tempo 30 und Rechtsvortritt einführen.

Ein Minus von 700’000 Franken

Die zweite Lesung des Budgets,war rasch erledigt. Der einzige wichtige Nachtrag war der Teuerungsausgleich in der Höhe von 1,5 Prozent, den Subingen seinen Angestellten analog zum Beschluss des Kantons gewähren wird. Bei einem Gesamtvolumen von knapp 16,4 Millionen Franken rechnet Subingen im kommenden Jahr mit einem Minus von fast 700’000 Franken.

Weihnachtsbaum soll leuchten

Zum Schluss der Sitzung befragte Gemeindepräsident Hans Ruedi Ingold den Rat angesichts der Energiekrise zur Beleuchtung des Weihnachtsbaums im Zentrum. Er erklärte, dass die sparsamen LED-Lichter durch einen automatischem Zeitschalter gesteuert werden und relativ wenig Strom verbrauchen. Alle Mitglieder fanden, dass in diesen schwierigen Zeiten auch schöne Zeichen gesetzt werden müssen. Subingen wird deshalb auch diesen Winter seinen Weihnachtsbaum leuchten lassen.

Am Ende der Sitzung kündigte Gemeinderat Robin Schmid an, dass er sein Amt schweren Herzens aufgeben muss. Er wird von Subingen wegziehen.