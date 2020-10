Gemeinderat und Investor tasteten sich an einen Kompromiss heran

An der Hauptstrasse 28 im Zentrum von Biberist soll ein Mehrfamilienhaus erstellt werden. Das gefällt nicht allen und Anwohner haben Einsprache gegen das Abbruchgesuch für das heute bestehende Gebäude eingereicht. Eines ihrer Argumente ist die Tatsache, dass es sich um eines der alten Arzthäuser handelt, wie sie früher in einem klassischen Stil erstellt wurden. Das Haus sollte deshalb in der neuen Ortsplanung als erhaltenswert eingestuft werden.

Die Bau- und Werkkommission (BWK) hat die Einsprachen gegen den Abbruch diskutiert und abgewiesen. Da die neue Ortsplanung noch nicht genehmigt ist, ist der Abbruch der alten Liegenschaft zulässig. Der Neubau entspreche den heute geltenden Bauvorschriften und passe gut ins urbane Dorfzentrum, so die BWK. Das Abbruchgesuch wurde aber bisher nicht bewilligt, weil die BWK verhindern möchte, dass im Zentrum der Gemeinde eine unschöne Baulücke entsteht. Das Geschäft wurde deshalb dem Gemeinderat vorgelegt, der als Planungsbehörde über das weitere Vorgehen entscheiden sollte.

Abbruch erst, wenn Baubewilligung da ist

Das hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung nun auch getan. Der Abbruch des alten Hauses wurde zwar mehrheitlich bedauert. Der Gemeinderat war sich aber ebenso wie die Mitglieder der BWK im Klaren darüber, dass an dieser zentralen Lage ein grösserer Bau, der in die Umgebung eingepasst ist, Sinn macht. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, das Haus an der Hauptstrasse 28 in der neuen Ortsplanung nicht als erhaltenswert einzustufen.

Damit hat die Bauherrschaft die Sicherheit, dass der Abbruch und der Neubau möglich sind. «Wir haben schon einiges an Geld und Zeit in das Projekt investiert», meinte Louis Müller (ImmoZins AG) in der Runde der Gemeinderäte. Gleichzeitig erklärte sich die Bauherrschaft bereit dazu, mit dem Abbruch zu warten, bis die Baubewilligung für den Neubau erteilt wird. Die Verwaltung wird dementsprechend eine Vereinbarung ausarbeiten, die von Vertretern der Gemeinde und der Bauherrschaft unterschrieben wird.

An der Hauptstrasse 28 soll ein vierstöckiger Neubau mit einem Attikageschoss erstellt werden. Im Parterre werden Gewerberäume eingebaut, in den Obergeschossen Wohnungen, die auch als Büro genützt werden könnten. Der Neubau nimmt zur Hauptstrasse hin Bezug auf die Fassadenfluchten der beiden benachbarten Liegenschaften (Kantonspolizei und Apotheke). Gegen die Leutholdstrasse ist ein grösserer Gartenbereich geplant. Die Parkierung wird unterirdisch geregelt. Verkehrstechnisch wird der Neubau über den bestehenden Kreisel und von der Leutholdstrasse her erschlossen.