Zu Beginn nahm Gemeindepräsident Hardy Jäggi allen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten das Amtsgelöbnis ab. Er machte sie dabei auf das Amtsgeheimnis aufmerksam, dem sie nun unterstehen. Zusammen mit der Gemeindeschreiberin, Gabriella Meili, informierte der Gemeindepräsident die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte zudem über den Ratsbetrieb, das Extranet und vieles mehr.

Die Verteilung der Ressorts lief nach dem Anciennitätsprinzip ab. Von den bisherigen Gemeinderäten behält Daniel Murer das Ressort Bau und Werke. Peter Christen übernimmt neu die Finanzen und Christian Erzer behält das Ressort Umwelt und Liegenschaften. Von den neuen Gemeinderäten/innen übernimmt Karin Wimberger die Bildung, Peter Gehrig Kultur und Sicherheit (bisher Peter Christen), und Irene Rüfenacht erhält das Ressort Soziales.

Die Stellvertretungen der Ressorts regelt der Gemeinderat an seiner ersten offiziellen Sitzung am 17. August. An dieser Sitzung wird auch der oder die Vize-Gemeindepräsident/in gewählt. (mgt)