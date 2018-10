Bei einem Gesamtaufwand der Erfolgsrechnung von 5,8 Mio. Franken schmerze die Höhe des Finanzausgleichs, den die Gemeinde mit 1,321 Mio. Franken oder 28 Prozent vom Gesamthaushalt zu zahlen hat. Dies sagte die Finanzverwalterin Isabella Howald in der Budgetdiskussion im Gemeinderat. «Wir sind offenbar die Milchkuh, die man einfach so melken kann», hiess es in der Aussprache. «Wir leben nicht über unsere Verhältnisse, aber 2019 ist mit einem Aufwandüberschuss von rund 204'000 Franken zu rechnen, der die Anhebung der Steueranlage auf 72 Prozent der Staatssteuer nötig macht», so Howald.