Gemeinderat ist für die Einführung von Tagestrukturen

In Luterbach sorgt man sich um seinen Bahnhof, dessen Sicherheit auf den Perrons –nicht nur für Behinderte – zu Bedenken Anlass gebe, und um die Anbindung des Attisholz-Areals mittels Tunnel oder Brücke. Die SP Luterbach hat dazu eine Motion gestartet, weil «einfach nichts vorwärts geht». Der Gemeinderat, der Varianten und Kostenfolgen diskutierte, entschied, die Motion an der kommenden Gemeindeversammlung «pragmatisch entgegenzunehmen» und weiterhin am Ball zu bleiben.

Begeistert zeigte sich der Gemeinderat von der Resolution des Zukunftsrats, der Visionen für die Entwicklung des Luterbacher Ortsbilds vorgeschlagen hatte. Einstimmig überwies der Rat das Arbeitspapier an die Planungskommission, die aufgelistete Massnahmen in die Ortsplanung einfliessen lassen kann. (gku)