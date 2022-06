Gemeinderat In Derendingen soll Menschen in schwierigen finanziellen Situationen gezielt geholfen werden Der Gemeinderat vergibt die Budget- und Schuldenberatung an die Schuldenberatung Aargau-Solothurn. Nicht erst ab 1. Januar 2024, sondern ab sofort.

Budget- und Schuldenberatung gehört bald in das kommunale Leistungsfeld. KEYSTONE

Der Gemeinderat Derendingen vergibt das Leistungsfeld Budget- und Schuldenberatung künftig an die Schuldenberatung Aargau-Solothurn. Ab 1. Januar 2024 müssen die Gemeinden das Leistungsfeld übernehmen. Bis dann gibt es einen kantonalen Leistungsauftrag. Die Budget- und Schuldenberatung könnte auch an den regionalen Sozialdienst, oder an die Familienberatung Bucheggberg-Wasseramt übergeben werden.

Das Geschäft wurde von der Gesellschaftskommission vorberaten. Diese kam einstimmig zum Schluss, die Schuldenberatung Aargau-Solothurn vorzuschlagen. Ausschlaggebend war für die Kommission, dass das Leistungsportfolio der Schuldenberatung umfassender und das Preis-Leistungs-Verhältnis besser sei.

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation und der starken Teuerung würden die Ausgaben im privaten Bereich zurzeit zunehmen. Um Menschen in einer schwierigen finanziellen Situation gut beraten zu können, soll der Leistungsauftrag ab sofort vergeben werden, nicht erst per Stichdatum 1. Januar 2024.