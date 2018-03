Der Verein Pro Buechibärg hat eine Freizeitkarte konzipiert, die nun überarbeitet werden soll. Deshalb wurden die Gemeinden angefragt, ob sie einen Beitrag für die Arbeiten sprechen würden. Der Gemeinderat Messen sagt grundsätzlich Ja und ist bereit, statt 300 Franken auch 500 zu sprechen. Dies wird allerdings an Bedingungen geknüpft. So möchte der Gemeinderat, dass das Schwimmbad Messen und das Schwimmbad in Mühledorf auch auf der Karte eingetragen werden. Zudem sollte nach Meinung des Gemeinderates die Veloroute, die nun nur bis nach Oberramsern führt, durch die grosse Baumallee bis nach Messen weitergeführt werden.

Der Gemeinderat hat zudem zur Kenntnis genommen, dass der Schulverband eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat, die überprüft, ob die Hauswartwohnung im Schulhaus Bühl zu Schulraum umgenutzt werden sollte. Der Schulhausabwart wird Ende Jahr pensioniert, deshalb macht es Sinn, jetzt solche Überlegungen anzustellen. Wenn die schul- und raumplanerischen Fragen geklärt sind, wird der Gemeinderat einbezogen. «Allenfalls sind bauliche Massnahmen nötig, die finanziert werden müssen», so Gemeindepräsident Bernhard Jöhr auf Anfrage.

Wie schon in anderen Gemeinden wurde auch in Messen beschlossen, dass der Bau des Spielplatzes auf dem Weissenstein nicht unterstützt werden soll. Alle anderen Traktanden der Delegiertenversammlung der Repla Espace Solothurn, vor allem auch das Sportkonzept, werden nicht bestritten. (rm)