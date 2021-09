Erfreuliches Fazit in Luterbach: Fast alle 32 Problempunkte gelöst

Eine halbe Million Franken gespart

Rund eine halbe Million Franken kann die Gemeinde im Strassenausbau sparen, weil die Zufahrt zu einer Überbauung am Mattenweg geändert wurde. Man könne jetzt direkt vom Bahnhof her in die Tiefgarage des Gebäudes fahren, so Nussbaum. Geklärt wurde auch eine Anfrage zu Luftaufnahmen des Dorfgebietes per Drohne. Das Luterbacher Polizeireglement besagt, dass solche Kameraaufnahmen nur im eigenen Privatareal zulässig sind. Dem Wunsch von Hans Peter Schläfli, der die unpersönliche Mailkommunikation als Ersatz von Ratssitzungen nicht schätzt, folgte der Gemeindepräsident, der unter Einbezug von Zoom oder Sitzung unter coronabedingten Auflagen von Fall zu Fall entscheiden will.