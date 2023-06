Gemeindepräsidienkonferenz Ringen um eine gute Schulraumlösung für den Bucheggberg: Die Finanzen dürfen nicht das wichtigste Kriterium sein Die Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten des Bucheggberges diskutierten die Schulraum-Infrastrukturanalyse. Dabei zeigte sich, dass die Bevölkerungsentwicklung und damit verbunden die künftigen Schülerzahlen nochmals überprüft werden sollen.

Am Standort Lüterkofen soll für Schulbelange ein Ausbau in gemeindeeigenen Gebäuden stattfinden. Hanspeter Bärtschi

Seit 2010 betreibt der Schulverband Bucheggberg in Messen und Lüterkofen Unterrichtsorte für die Primarschule, in Schnottwil die Sekundarschule für den Bezirk. Beteiligt sind daran die Gemeinden Buchegg, Messen, Lüterswil-Gächliwil, Biezwil, Unterramsern, Schnottwil und Lüterkofen-Ichertswil. Nennigkofen-Lüsslingen, das auch zum Bezirk zählt, hat seine Sekundarstufe mit Solothurn organisiert und verzeichnet laut Gemeindepräsidentin Susanne Rufer vermehrte Zuzüge von Familien mit Kindern.

Nachdem in einigen Gemeinden offenbar eine gewisse Unzufriedenheit über die bestehende Verteilung der Schulstandorte und die längeren Transportwege für Schulkinder entstanden war, hatte sich der Schulverband zu einer Strukturanalyse entschlossen. Nach bereits erfolgter öffentlicher Vorstellung möglicher Varianten waren im Nachgang konkrete Fragen an die beteiligten Gemeinden gestellt worden.

Bucheggs Gemeindepräsidentin Verena Meyer hat als Präsidentin des Schulverbands die eingegangenen Antworten für die Konferenz der Gemeindepräsidien aufbereitet. Für sie ist wichtig, dass:

«Ein Variantenentscheid ist zwingend, denn wir können nicht zwei Varianten nebeneinander planen.»

Als Problem kristallisierte sich heraus, dass die Bevölkerungsentwicklung und damit die Prognose der künftigen Schülerzahlen nicht genau vorliegt. Biezwils Gemeindepräsidentin Marlis Tüscher wies nochmals nachdrücklich darauf hin. 2006 bewohnten den Bucheggberg 7500 Personen, gegenwärtig beläuft sich die Einwohnerzahl auf 8100. Ob nun eine Stagnation, eine Zu- oder gar Abnahme zu erwarten ist, soll nochmals genau überprüft werden.

Deshalb entschloss sich die Konferenz unter der Leitung von Markus Menth (Gemeindepräsident Unterramsern), die Schulinfrastruktur-Arbeitsgruppe innerhalb des Schulverbands zu beauftragen, eine Zweitmeinung einzuholen. Eine Zunahme der Bevölkerung bedeute nicht andere Standorte, hiess es aber auch in der Diskussion. Und: «Wir sind mit der bisherigen Aufteilung nicht schlecht gefahren.»

Schnottwil ist bereit zu investieren

Schnottwils Gemeindepräsident Martin Willi beklagte indes, dass die Finanzierung möglicher neuer Bauten als «Killerkriterium» viel zu stark im Entscheidungsprozess gewichtet sei. Auch vermisste er die Berücksichtigung pädagogischer und ökologischer Argumente. Alle Gemeinden würden ihre Kindergärteler und Grundschüler gerne in der Nähe wissen und ihnen lange Wege ersparen. Denn Schnottwil, das aufgrund der aktualisierten Ortsplanung wachsen wird, wünscht sich, dass künftig auch die Basisstufe und nicht nur die Sekundarschule im Dorf angesiedelt ist.

Willi teilte mit, dass der Gemeinderat zu Investitionen bereit sei und den Bau einer nötigen Mehrzweckhalle im Ort übernehmen würde. Der Schulverband könnte dann die alte Turnhalle für den Schulbetrieb nutzen. Den sich abzeichnenden Mangel an Schulraum will der Schulverband mit «mobilen Pavillons» - Roger Siegenthaler (Gemeindepräsident Lüterkofen) stiess sich am Begriff «Container» - überbrücken. Denn eine Umsetzung der definitiven Planung, gestützt auf einen Mehrheitsentscheid, wird mindestens fünf Jahre beanspruchen.

In Schnottwil ist man bereit eine neue Mehrzweckhalle zu bauen, damit die Turnhalle (rechts) zu Schulraum umgebaut werden kann. Rahel Meier

Die Umfrage hat jedenfalls ergeben, dass sich die Mehrzahl der Gemeinden (4) die Variante 1 in Form einer Modifizierung des Status Quo wünscht. Dies bedeutet die Beibehaltung der drei Standorte, den Bau einer Mehrzweckhalle in Schnottwil und die Umnutzung der dortigen alten Turnhalle. Verzichtet wird auf die vorgeschlagene Einbindung der Turnhalle in Biezwil in den Schulbetrieb.

Am Standort Lüterkofen soll für Schulbelange ein Ausbau in gemeindeeigenen Gebäuden stattfinden. Benötigt wird ein neuer Planungskredit. Nächste Entscheide sollen unter Mitbeteiligung des Schulverband-Vorstands noch vor den Sommerferien getroffen werden.