Gemeindepräsidien Wasseramt Ukraine-Krieg: Plötzlich interessiert sich die Bevölkerung wieder für die Schutzplätze Viele besorgte Einwohnerinnen und Einwohner fragen zurzeit in ihren Wohngemeinden nach, ob im Notfall ein Schutzplatz für sie vorhanden ist und wo sich dieser befindet. Nicht alle Schutzplätze sind aber auch tatsächlich betriebsbereit.

Beispiel eines Schutzraumes für die Bevölkerung. Alex Spichale

Mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges und den Bildern von Schutzsuchenden in U-Bahnen oder Kellern, ist das Thema Schutzplätze plötzlich wieder aktuell geworden. Stefan Hug-Portmann (Gemeindepräsident Biberist):

«Wir haben sehr viele Anrufe von besorgten Einwohnerinnen und Einwohnern, die sich erkundigen, wo sie denn in einem Notfall Schutz suchen könnten.»

Tatsächlich haben die Gemeinden den Unterhalt Schutzplätze in den letzten Jahren teilweise etwas vernachlässigt. Deshalb wurden Stefan Hess (Amt für Bevölkerungsschutz) und Felix Hermann (Verband Bevölkerungs- und Zivilschutz Aare Süd, VBZAS) an die Sitzung der Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten des Wasseramtes eingeladen.

Im Gesamten etwas zu wenig Schutzräume vorhanden

Stefan Hess zeigte auf, dass im Wasseramt nur drei Gemeinden genügend Schutzräume haben. Über den ganzen Bezirk gesehen seien Schutzräume für 85,54 Prozent der Bevölkerung vorhanden. Die Berechnung der Schutzräume habe sich allerdings mit dem Inkrafttreten des neuen Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz am 1. Januar 2021 verändert. Viele Gemeinden seien damit unverhofft ins Minus geraten.

Ein weiteres Problem sei, dass die kantonalen Behörden oftmals nicht wissen, ob private Schutzraumbauten durch die Behörden abgenommen wurden, weil kein Abnahmeprotokoll eingeschickt wurde. Zurzeit seien deshalb viele Schutzräume in der Überprüfung.

Nicht alle Räumlichkeiten sind einsatzbereit

Felix Hermann ergänzte mit konkreten Zahlen für die Bevölkerungsschutzregion Bucheggberg-Wasseramt. Für die 61'000 Einwohnerinnen und Einwohner seien rund 70'000 Schutzplätze vorhanden und laut System zwei Drittel davon voll einsatzbereit.

Die Gemeindepräsidien zeigten sich nach den beiden Vorträgen weiterhin etwas ratlos. Stefan Hug-Portmann meinte:

«Ich weiss jetzt immer noch nicht genau, was ich als Gemeindepräsident zu tun habe.»

Hardy Jäggi merkte an, dass man in Recherswil zurzeit dabei sei, die Schutzräume aufzurüsten. Das sei aber nicht so einfach, da es Lieferengpässe gebe. Etienne Gasche (Oekingen) bat darum, dass ein Papier zusammengestellt wird, auf dem kurz und knapp aufgelistet ist, wo sich in welchen Gemeinden wie viele Schutzräume befinden und ob diese auch betriebsbereit seien oder die Gemeinden Handlungsbedarf haben.

Thomas Frey (Hüniken) versprach, dieses Anliegen mitzunehmen und es im Vorstand des VBZAS vorzubringen.

Letzter Band der Serie fehlt noch

Jacqueline Reber (Forschungsstelle Solothurnisches Orts- und Flurnamenbuch) stellte in der Gemeindepräsidienkonferenz den sechsten und letzten Band der Solothurner Flurnamenbücher vor. Darin geht es um das Wasseramt und den Bucheggberg.

Im Flurnamenbuch werden aktuelle und historische Flurnamen, aber auch Strassen- und Gewässernamen aufgelistet und gedeutet. Die Dokumente, auf die sich die Historiker stützen, gehen bis ins 13. Jahrhundert zurück. Reber erklärt:

«Die Menschen identifizieren sich immer weniger nur mit einem bestimmten Ort. Sie sind mobiler und arbeiten kaum mehr selbst auf dem Feld. Darum geht das Wissen über die Flurnamen verloren.»

Reber brachte Beispiele von Flurnamen, die heute noch geläufig sind: Die Längmattstrasse in Kriegstetten beispielsweise; der Kindergarten Fällimoos in Biberist; das Schulhaus Unterfeld oder das Birchi-Zentrum in Zuchwil. Auch das Schwimmbad Eichholz oder das Altersheim Blumenfeld in Zuchwil nehmen Flurnamen auf.

Das Altersheim Blumenfeld: Der Name geht auf einen Flurnamen zurück. Corinne Glanzmann

Alle schriftlichen Quellen werden zuletzt vor Ort mit Ortsansässigen überprüft. Alle Daten die gesammelt werden sind im Übrigen nicht nur im Flurnamenbuch zu finden, sondern auch online verfügbar.

Finanzierung nicht gesichert

Weil sich der Nationalfonds aus der Finanzierung der Flurnamenbücher zurückgezogen hat, müssen sich die Herausgeber neue Geldquellen erschliessen. Reber hofft deshalb auf den Goodwill der Gemeinden aus dem Wasseramt. Jeder Betrag sei willkommen, meinte sie. Damit alle Kosten gedeckt sind, müssten es allerdings jeweils 70 Rappen pro Einwohnerin und Einwohner sein.

Flüchtlingsstrom aus der Ukraine leicht schwächer

Etienne Gasche, der nicht nur Gemeindepräsident in Oekingen, sondern auch Leiter des Sozialdienstes Wasseramt ist, orientierte kurz über die Situation im Asylbereich. Rund 6,4 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer seien seit Kriegsausbruch ins Ausland geflüchtet, 50'000 Personen davon seien in die Schweiz gekommen.

Das alte Schulhaus in Balm bei Messen ist Heimat für eine Flüchtlingsfamilie geworden. Rahel Meier

Bis Ende Juni wird mit rund 65'000 Ukrainerinnen und Ukrainern gerechnet. Im Vergleich dazu sind es im sogenannten regulären Asylbereich nur rund 8250 Personen. Die Sozialkreise in der Region müssen bis Ende Juni mit der Zuweisung von 41 Personen aus dem regulären Asylbereich rechnen, dazu kommen 730 Personen aus der Ukraine.

Gasche zeigte auch auf, dass viele Flüchtlinge aus der Ukraine nach der Aufnahme in den Bundesasylzentren in privaten Unterkünften untergebracht wurden. Im Sozialkreis Biberist-Bucheggberg-Lohn-Ammannsegg sind es zurzeit 63; im Wasseramt 101 und in Zuchwil-Luterbach 55. In diesen drei Sozialkreisen sind zurzeit noch 37 Plätze für Neuankömmlinge verfügbar.