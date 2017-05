Hans Ruedi Ingold ist seit vielen Jahren Gemeindepräsident in Subingen. Schon im Jahr 2002 war er dabei, als das erste Projekt für den Bau des Oberstufenzentrums OZ13 in Subingen an der Urne scheiterte. Das damalige 36-Mio.-Franken-Projekt wurde daraufhin auf 32 Mio. Franken abgespeckt. Schon damals war klar, dass eine zweite Turnhalle nötig wäre, man verzichtete aber auf Kostengründen darauf. Statt 3,5 Mio. Franken zusätzlich zu investieren, beschloss man damals, sich in der Subinger Mehrzweckhalle einzumieten. Bezogen wurde das OZ13 im Oktober 2007. Schon vorher gab der Mietzins für die Mehrzweckhalle zu reden. Damals ging man von einer Miete von 100'000 Franken pro Jahr aus. Es gab Stimmen, die zu bedenken gaben, dass die Miete jährlich auszurichten sei. Eine neue Turnhalle aber nach 20 Jahren amortisiert wäre.

In der Zwischenzeit wird der Ruf nach einer 2. Turnhalle immer lauter und der Zweckverband hat die Planung dafür aufgenommen. Am Donnerstag, 4. Mai, soll an einer Delegiertenversammlung ein Projektierungskredit von 50'000 Franken genehmigt werden. (rm)