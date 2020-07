Gemeinden können Einfluss auf den Standort von Handy-Antennen nehmen, Einwohner aber kaum

Wann muss ein Mobilfunkbetreiber ein Baugesuch für eine Mobilfunkantenne einreichen?

Regula Reber (Bau- und Justizdepartement Kanton Solothurn): Wenn eine neue Antenne erstellt werden soll ist ein Baugesuch zwingend. Ebenso, wenn die Sendeleistung einer Antenne erhöht wird. Nicht nötig ist ein Baugesuch, wenn die Antenne umgerüstet, die Sendeleistung aber nicht erhöht wird.

Martin Stocker (Amt für Umwelt Kanton Solothurn): Die Umrüstung der Technologie, ohne Erhöhung der Sendeleistung, gilt als Bagatellverfahren. Das haben die Kantonsregierungen in einer Empfehlung so beschlossen. Damit soll der Aufwand für die Behörden verkleinert werden..

Nun gibt es aber Gemeinden, die auch bei einer Umrüstung ein Baugesuch verlangen.

Reber: Das können die Gemeinden so machen. Die Mobilfunkbetreiber könnten sich allerdings juristisch dagegen wehren, weil es von Gesetzes wegen nicht nötig ist.

Stocker: Die Mobilfunkanbieter akzeptieren die Auflage durch die Gemeinden häufig. Wenn dann ein neues Baugesuch eingereicht werden muss, wird oftmals die Leistung der Antennen erhöht..

Wo sollen Mobilfunkantennen gebaut werden?

Reber: Grundsätzlich dort, wo die Nutzer versorgt werden müssen. Das heisst vor allem in der Bauzone.

Können die Gemeinden die Antennenstandorte beeinflussen?

Reber: Grundsätzlich ist es möglich in der Ortsplanung Einfluss auf die Standorte zu nehmen. Das kann eine Negativplanung sein, in dem man Antennen in gewissen Bereichen ganz ausschliesst. Auch eine sogenannte Kaskadenplanung ist möglich. Dann wird festgelegt, in welcher Zone eine Mobilfunkantenne bevorzugt aufgestellt werden soll und welches danach die weiteren erwünschten Möglichkeiten sind. Nicht erlaubt ist ein Verbot für Antennen über das ganze Gemeindegebiet. Innerhalb der Bauzone sind Natelantennen immer zonenkonform. In einer Gewerbe- oder Arbeitszone stören sie in aller Regel am wenigsten.

Stocker: Die Mobilfunkbetreiber stellen ihre Antennen gerne in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (Oeba) auf. Dann gehen sie in aller Regel einen Mietvertrag mit der Gemeinde ein und sind so abgesichert. Perfekt sind Werkhöfe oder Feuerwehrmagazine. Weniger gern gesehen sind Antennen bei Schulhäusern.

Es gibt aber doch Beispiele für Antennen, die ausserhalb der Bauzone stehen.

Reber: Das ist richtig. Es gibt solche Ausnahmen. Meist stehen diese Antennen an einem Ort, an dem bereits eine andere Baute erstellt wurde. Ein Schützenhaus, das ebenfalls ausserhalb der Bauzone liegt, beispielsweise. Ausserdem versorgen solche Antennen fast immer mehrere Gemeinden gleichzeitig und auch noch gleich wichtige Hauptstrassen. Damit ist der Nutzen für die Bevölkerung gegeben.