Die Kündigung der Stromlieferungsverträge erfolgte bereits im Juni 2018 auf Ende 2019. Kurz darauf wurde die AG Strom ins Leben gerufen. In elf Sitzungen wurde eine Aus­schreibung an regionale Stromanbieter erarbeitet. Zu diesem Zweck wurde eine unabhängige Fachstelle beigezogen.

Letztlich gingen die Offerten zweier Energieversorger ein. Der Gemeinderat behandelte die Vergabe in zwei Lesungen am 14. und 29. August 2019. An letzterer entschied er, der Regio Energie den Zuschlag zu geben. Im September 2019 werden die entsprechenden Verträge ausgearbeitet.

In einer Mitteilung der Gemeinde werden Argumente zum Entscheid aufgeführt. «Aufgrund unterschiedlicher Beschaffungsweise kann die Regio Energie zurzeit den Strom günstiger einkaufen, was sich in tieferen Preisen für die Einwohnerinnen und Einwohner auswirkt», heisst es. Mit der Regio Energie kooperiert die Einwohnergemeinde auch im Bereich anderer Energiearten: Das Dorf bezieht sowohl Erdgas wie auch die Fernwärme.

«Mit dem (zusätzlichen) Einbau von Messgeräten in den bestehenden Trafostationen schafft die Gemeinde die Möglichkeit, mittelfristig die Energie selber zu beschaffen», so die Gemeinde. Die Absicht der Realisierung eines kommunalen Elektrizitätswerkes sei Teil der Diskussionen im Gemeinderat anläss­lich der Beratungen zur Kündigung gewesen.

Kein einfacher Entscheid

Die Gemeinde betont: «Sowohl bei der Kündigungsdebatte wie auch beim aktuellen Strombezugsentscheid ging bzw. geht es um die kostengünstige Beschaffung des Stromes. Es sei unmissverständlich klargestellt, dass die AEK jederzeit ein absolut fairer und verlässlicher Partner der Einwohnergemeinde Zuchwil war und ist. Insofern ist es dem Gemeinderat nicht leicht gefallen, den oben erwähnten Entscheid zu fällen.»

Die Strombeschaffung sei für eine Gemeinde ein bedeutsames und daher ein gewichtiges Thema. Aus diesem Grund sei es wichtig, auch mit der neuen Energieversorgerin «jederzeit und umfassend in einer gegenseitig vertrauensvollen Beziehung» zu stehen, wünscht sich der Gemeinderat.

An der Sitzung vom 26. September 2019 wird er über den definitiven Stromlieferungsvertrag beraten. Dieser soll dann am 1. Januar 2020 in Kraft treten. (ldu)