Geld für neue Ortsschilder wäre Verschwendung: Auch nach 25 Jahren gibt es kein gemeinsames Ortsschild

Die Kanalisation brachte das Fass damals zum Überlaufen: Weil das kleine Dorf Gächliwil befürchtete, die erforderliche Investition in die Abwasserentsorgung nicht alleine stemmen zu können, «karisierte» es mit dem grösseren Nachbarn Lüterswil – wobei grösser eigentlich nur weniger klein bedeutet. Lüterswil hatte 1994 nämlich 285 Einwohner, Gächliwil deren 60.

«Auch dieses Jahr organisieren die Landfrauen unsere 1.-August-Feier beim Holzhaus. Würste und Gesprächsstoff sollten genügend vorhanden sein.» Mit diesen Worten schloss die sechsseitige Abstimmungsinfo im Juli 1994, in welcher der damalige Gemeindepräsident Hans-Peter Liechti den Gächliwiler Stimmberechtigten die Zustimmung zur Fusion empfahl.

47 Stimmberechtigte votierten für die «Vernunftheirat»

Die Charmeoffensive wirkte und exakt 47 Stimmberechtigte fanden sich im September 1994 im Schulzimmer in Gächliwil zusammen, um der «Vernunftheirat» zuzustimmen. «Etwa zwei Drittel davon bekleideten in der Mini-Gemeinde irgendein, meistens sogar mehrere Ämtli. Es wurde immer schwieriger, jemanden zu finden, der sich noch engagieren wollte», beschreibt Liechti einen weiteren Beweggrund. «Nach der Fusion waren die meisten Gächliwiler erleichtert und haben ihre Unterlagen sofort an die entsprechenden Amtsinhaber aus Lüterswil übergeben.»

«Geld für neue Ortsschilder wäre zum Fenster herausgeworfen»

Auch die Lüterswiler nahmen die Fusion mit überwältigendem Mehr an. Trotzdem gibt es auch zum Jubiläum an den Strassenrändern noch immer kein Ortsschild mit dem neuen Namen Lüterswil-Gächliwil. «Das wurde noch gar nie thematisiert», meint Hansruedi Wüthrich, der damals Lüterswiler Gemeindepräsident war.