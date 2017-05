Mit zähen Seilen hatte Anton Frieder schon in jungen Jahren zu tun. Als 17-Jähriger besuchte er in Hamburg die Seemannsschule. Jeden Morgen hiess es zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit, den mit Seilen behangenen Schiffsmast hinaufzuklettern.

Seit gut einem Jahr faszinieren den Jungpensionär andere zähe Stränge. Als er im März letzten Jahres gemütlich der Emme entlang radelte, kam ihm beim Anblick der Nielen eine spontane Idee. Flugs stellte er sein Fahrrad ab, zog die am Baum kletternden Stängel der sogenannten Gemeinen Waldrebe herunter und begann zu flechten. Seine erste Kugel entstand.

Für Anton Frieder wurden die Nielen, die auch er als Jugendlicher für seine ersten Rauchversuche nutzte, zum grossen Hobby. «Ich habe Spass daran», sagt der schneidige 67-Jährige. Anstatt getrocknet und mit vielen Luftröhrchen durchzogen, sammelt er die gegen zehn Meter an Sträuchern und Bäumen hoch wachsenden Stängel grün und saftig. Daraus stellt er Körbe, Kugeln, Ampeln, Katzenkisten und Dekorationen her. Mittlerweile hat er sich ein ausgedientes Auto der Post angeschafft. Mit dem gelben Fahrzeug, beschriftet mit «Anton’s Handwerkerarbeit», besucht er Märkte in der Region.

Vortrag über Wildbienen

Neben Toni Frieders geflochtenem Handwerk erwartet die Besucher ein vielseitiges Angebot an Gemüse-Setzlingen, Wechselflor, Kräutern, Blumen, Kakteen. Organisator ist die Kulturkommission in Zusammenarbeit mit der Gartenfachfrau Regine Anderegg. Der Pflanzentag steht unter dem Motto «Nützlinge und Schädlinge im Garten». Dazu enthüllt der pensionierte Bezirkslehrer, Hobbyforscher und Buchautor Felix Amiet aus Solothurn in einem Vortrag Interessantes über die Wildbienen. Die Bienenzüchter Markus und Lilly Vogt erzählen über das Leben ihrer Bienenvölker.

Der Natur- und Vogelschutzverein sowie die Jagdgesellschaft orientieren über Vögel und Waldtiere. Anwesend ist zudem die Wildstation Landshut Utzenstorf, die in die Welt der Igel einführt, die sich vor allem von Insekten, Larven, Schnecken und Ringelwürmern ernähren.

Ideen für den Wunschgarten vermitteln Gartenbauer und Dekorationshersteller. Wertvolles erfahren können die Hobbygärtner über den Gebrauch von ökologisch sinnvollen Produkten. Zu kaufen gibts aber auch Gemüse und Früchte sowie Bienenprodukte von einheimischen Bauernbetrieben.

Das «Tagesbeizli» – zum zweiten Mal geführt durch den HEKS-Garten Solothurn unter Regula Kamer – lädt ein zu Gemüserisotto und Grilladen «Diräkt vo Stubers» sowie Kaffee und Kuchen.

Pflanzenerlebnistag auf dem Areal des ehemaligen Bezirksschulhauses beim St. Urs Kreisel, Samstag, 20. Mai von 9 bis 15 Uhr. Vortrag «Wildbienen im Garten» um 10 Uhr.