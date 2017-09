Markus Grütter, Sie wohnen im Bleichenberg. Wie sehr würde es Sie nerven, nach Feierabend mit Tempo 30 nach Hause fahren zu müssen?

Markus Grütter: Das würde mich nerven. So wie die Strasse gebaut ist, verleitet sie dazu, schneller zu fahren als 30. Tempo 30 behindert den Verkehr, es bringt weniger Sicherheit und mehr Schikanen. Schauen Sie das Birchi in Zuchwil an. Das ist ein Ärgernis und ein Blödsinn. So etwas will ich im Bleichenberg nicht.